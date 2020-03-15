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Надя Дорофеева рассказала, что ей не нравилось в сотрудничестве с продюсерами

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11 марта 2020 года группа "Время и Стекло" прекратила свое существование. Солистка дуэта Надя Дорофеева рассказала, что во время сотрудничества с продюсерами ей не всегда нравился стиль группы.

Надя и Позитив шокировали поклонников новостью о том, что коллектив завершил свою карьеру. В откровенном интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь" они рассказали о творческом пути, симпатии друг к другу, а также Надя призналась, чем была недовольна во время сотрудничества с продюсерами.

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Дуэт "Время и Стекло" просуществовал 10 лет. За это время стиль исполнителей кардинально изменился. В "Светской жизни" вспомнили концертные образы музыкантов и фрагменты из видеоклипов различной давности. Надя и Позитив отметили, что архивные фото и видео вызывают у них смех.

Дорофеева призналась, что была недовольна таким стилем, однако не решалась сказать об этом продюсерам.

Когда мы начинали карьеру, наши продюсеры тоже становились продюсерами, мы становились только артистами. Когда мне что-то не нравилось, я даже не могла это сказать. Вот когда нам было по 20-22 года – многовато макияжа. Возможно, хотели, чтобы я имела более взрослый вид, но сейчас мы все поняли, что не надо этого делать. Нужно беречь молодость и кайфовать от нее наполную,
– рассказала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Группа "Время и Стекло" в программе светская жизнь: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Время и Стекло Надя Дорофеева LifeStyle
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