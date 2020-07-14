В Голливуде до сих пор оправляются от потери: 33-летняя актриса Ная Ривера утонула во время отдыха на озере. Журналисты LifeStyle 24 решили познакомить читателей с творчеством звезды и выделить 5 фильмов и сериалов, в которых можно увидеть харизматичную красавицу.

Что случилось с Наей Риверой

8 июля актриса Ная Ривера устроила 4-летнему сыну Джози отдых на катере. Звезда арендовала судно и выплыла с ребенком на середину озера Пиру, расположенное в национальном лесу Лос-Падрес. Правоохранители обнаружили спящего мальчика на борту и с тех пор искали тело пропавшей Наи Риверы.

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Только за 5 дней поисков актрису наконец, нашли. По версии правоохранителей, во время отдыха Ная Ривера спасла своего сына от подводного течения, которое бывает на озере Пиру. А вот самой выбраться на судно ей не удалось.

Пока в Голливуде оплакивают потерю, журналисты 24 канала решили вспомнить, какие фильмы и сериалы с Наей Риверой принесли ей наибольшую славу. В основном актриса появлялась на экране в эпизодических ролях, которые заслуживают внимания киноманов.

Биография и фильмография Наи Риверы

Ная Ривера с детства знала, что станет звездой. Ее мама Йоланда была моделью и мотивировала дочь к работе манекенщицей. На одной из съемок красавицу заметил кинопродюсер, который и предложил девушке попробовать свои силы еще и в Голливуде.

Многочисленные кастинги привели Наю Риверу к эпизодическим ролям, которые, без сомнения, принесли ей славу. И самым большим прорывом в ее карьере стало участие в сериале "Хор", где актриса сыграла школьницу, которая влюбилась в свою подругу. Кроме этого, Ная Ривера мастерски представала в американских комедиях и многосерийных лентах, где была коллегой таких знаменитых актеров как Чарли Шин, Дэвид Карузо, Хезер Моррис, Лия Мишель и др. В Голливуде предполагали, что звезда добьется немалых успехов, поэтому ее смерть стала шоком для многих коллег.

6 лент с Наей Риверой

"Хор"

Год выхода – 2009 – 2015

Жанр – сериал с элементами мюзикла, драмы и комедии

В сериале "Хор" Ная Ривера сыграла второстепенную роль Сантаны Лопес. Однако ее героиня стала одной из тех, которые больше всего понравились американским зрителям, а затем красотка получила популярность.

По сюжету, группа школьников вступает в кружок и пытается сделать хор "Новые направления" одним из самых успешных. Но в стремлении развиваться и бороться за призовые места вокалисты получают немало врагов среди учеников. В учреждении организуется группа подростков, которая стремится закрыть кружок. Кроме этого, зрители увидят классические драматические ситуации, которые происходят с главными героями из-за несчастной любви или непонимания со сверстниками и родителями.

Смотрите трейлер к сериалу "Хор": видео

"Место преступления: Майами"

Год выхода – 2008

Жанр – криминальный сериал

Появилась Ная Ривера и в эпизоде популярного криминального сериала "Место преступления: Майами". В детективной ленте актриса сыграла Рейчел Калвадо. Ее героиню можно увидеть в эпизоде Power Trip, где женщина становится жертвой серийного маньяка. Расследованием занимается талантливый криминалист Горацио Кейн и его помощники.

Ная Ривера в сериале "Место преступления: Майами": видео 18+

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"У дьявольских дверей"

Год выхода – 2014

Жанр – фильм ужасов

Это жуткая история о девушке-подростке, которая стремится разбогатеть, однако продает свою душу. В пустом доме ее обнаруживает агент по недвижимости, которая звонит родителям несовершеннолетней деушки. Однако оказывается, подростка нашли правоохранители несколько часов назад, а перед женщиной-фантом девушки, покончившей жизнь самоубийства. Поэтому каждый, кто попадает в этот дом, становится замешан в опасную игру с демонами.

Ная Ривера сыграла в ленте сестру агента по недвижимости Ли, которая не верит в естественные причины смерти родственницы.

Смотрите трейлер к фильму "У дьявольских дверей": видео 18+

"Сумасшедшие семьи"

Год выхода – 2017

Жанр – комедия

Июль – отличное время для отдыха. Однако сразу 4 семьи приехали на кемпинг и пытаются завоевать себе место в зоне отдыха. И готов ли хоть кто-то из главных героев к поиску компромиссов? По курьезному трейлеру можно предположить, что нет.

Смотрите трейлер к фильму "Сумасшедшие семьи": видео

"Коварные горничные"

Год выхода – 2015

Жанр – комедийно-драматический сериал

Наю Риверу можно увидеть и в популярном в США сериале "Коварные горничные". Актриса сыграла Бланку Альварес в 4 эпизодах ленты.

Сериал рассказывает о горничных, которые работают в элитных домах Беверли-Хиллз. По классике Голливуда, прислуга узнает немало деталей частной жизни своих работодателей и даже становится жертвой нападения.

Смотрите трейлер к сериалу "Коварные горничные": видео