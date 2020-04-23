Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройности: как модель держит себя в форме на карантине
Британская супермодель поражает стройность в свои 49 лет. Наоми Кэмпбелл призналась, что секрет ее потрясающей формы в питании. Даже на карантине звезда ест только один раз в день и при этом не изнуряет себя голодом. Она просто привыкла прислушиваться к своему организму.
В условиях изоляции для большинства людей по всему миру настоящим испытанием стало соблюдение привычного рациона питания, так как постоянное пребывание дома изо дня в день сказывается на фигуре. Как оказалось, на карантине Наоми Кэмпбелл без проблем удается ограничивать себя в еде. Собственный секрет стройности супермодель раскрыла изданию The Sun.
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Если большинство знаменитостей не скрывают, что за месяц изоляции набрали несколько килограммов, то Наоми Кэмпбелл сумела сохранить свою роскошную форму. Покорительница мировых подиумов ест всего один раз в день. Обед заменяет ей как завтрак, так и ужин. При этом знаменитость не чувствует голода в течение дня и не изнуряет себя диетами.
Я обедаю. Обед – это мой ужин, ведь я действительно им только один раз в день. Я ем тогда, когда мне хочется, и не голодаю,
– призналась Наоми Кэмпбелл.
Супермодель может устраивать разгрузочные дни несколько раз в неделю и ориентируется только на свое самочувствие. В жару звезда легко отказывается от еды и в течение дня употребляет только сок или воду.
Однако Наоми Кэмпбелл, как и каждая женщина, любит побаловать себя сладостями. Для приготовления десертов, тортов и пудингов она выбирает воскресенье. Выпечку звезда готовит без использования молочных продуктов и глютена. Кроме того, модель ежедневно занимается спортом дома. Во время карантина ей не пришлось отказываться от тренажерного зала, так как знаменитость признается, что они вызывают у нее нервозность.
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