Наоми Кэмпбелл удивила нарядом на благотворительном мероприятии: фото

Супермодель Наоми Кэмпбелл уже давно известна своими благотворительными проектами. На днях она презентовала еще одну свою инициативу, где предстала в довольно необычном наряде.

Новый проект Наоми Кэмпбелл реализовала в Лондоне. Именно там она открыла особенный бутик с одеждой и аксессуарами, значительная часть доходов которого будет передаваться в благотворительный фонд. Инициативу модель воплотила в сотрудничестве с организацией Fashion for Relief.

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26 ноября состоялось торжественное открытие бутика. Интересно, что перед анонсированным событием на официальном сайте Fashion for Relief появился анонс об открытии бутика. По словам благотворителей, Наоми Кэмпбелл передала на продажу дизайнерские вещи, которые ей подарили друзья, ухажеры или модные бренды, с которыми манекенщица сотрудничает. Наряды были из лимитированных коллекций, поэтому немало британских модниц заинтересовались новым бутиком.

На открытии бутика Наоми Кэмпбелл предстала перед гостями в длинной черной тунике и широких джинсах. Образ модель дополнила босоножками на высоких каблуках и темным тренчем. Черный чокер на шее, кольца, тонкие цепочки и браслеты завершили несколько необычный look модели.



Наоми Кэмпбелл в Лондоне / Getty Images



Модель Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Обычно 49-летняя Наоми Кэмпбелл выбирает для публичных выходов приталенную одежду, которая позволяет модели смело щеголять перед камерами своей стройной фигурой. Поэтому ее появление в oversize наряде несколько смутило поклонников.



Наоми Кампбелл на светском событии / Instagram / @naomi



Модель Наоми Кэмпбелл на Неделе моды / Instagram / @naomi