Нападение на Дзидзьо: полиция Киева возбудила уголовное дело

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) стал жертвой нападения в Киеве 28 декабря, в результате чего певец может потерять слух. Стало известно, что полиция Киева возбудила уголовное дело по этому факту.

Об этом сообщает издание Укринформ со ссылкой на слова пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в городе Киеве Оксаны Блищик.

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По факту нападения на солиста группы DZIDZIO Михаила Хому было возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса. Это легкие телесные повреждения,

– рассказала Блищик.

Ранее Дзидзьо поделился, что от удара у него разорвалась барабанная перепонка и из-за этого группа отменила новогодние концерты.

Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слюсар еще утром 28 декабря подтвердила факт нападения на Дзидзьо. По ее словам, вероятный инициатор нападения, Михаил Мишков, приезжал в их офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турка, поэтому претендует на долю от доходов Михаила Хомы. Сам Мишков утверждает, что является жертвой в этой ситуации, ведь после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Затем мужчина приехал в офис "Хит ФМ", чтобы разобраться с ситуацией.



В то же время представители Дзидзьо ставят под сомнение правомерность этой продажи, ведь никаких документов они не видели. Поэтому и соглашение, которым апеллирует Мишков, по словам Лилии Слюсар, может быть незаконным.