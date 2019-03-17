Нападение на Злату Огневич: певица откровенно рассказала о злоумышленнике

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Злата Огневич
Злата Огневич / edinstvennaya.ua

В первый день марта 2019 года сеть поразило заявление Златы Огневич о дерзком нападении на нее. Теперь украинская певица рассказала, что ей удалось узнать о злоумышленнике.

Как она сообщила в программе "Светская жизнь", напавший уже больше 2 лет преследует ее и всю ее семью. Злата Огневич была готова к славе, однако такое поведение поклонников не на шутку пугает ее. После инцидента артистка решила откровенно рассказать детали дерзкого нападения.

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"Он преследует меня и мою семью уже больше двух лет... На этот раз он проследил за мной до самого подъезда. Я вышла посреди ночи из авто, и передо мной предстала страшная рожа... Этот человек схватил меня за руку, я начала вырываться, звать на помощь, и мой водитель увидел это, выскочил из машины и схватил его. После этого мы вызвали охрану", – призналась Злата Огневич.

Певица заявила, что напавший – "неадекватный и агрессивный человек, который неоднократно был задержан за небольшие преступления". По словам Златы Огневич, мужчина работает в службе такси, поэтому немало людей ежедневно подвергают себя опасности, садясь в его авто.

Он еще и в службе такси работает! Под всевозможными наркотическими веществами он возит людей! В следующий раз у него может быть нож, пистолет или какая-то кислота... Это страшно!
– рассказала она.

Злата Огневич после общения с нападавшим поняла, что он имеет психические расстройства, так как мужчина убежден, что она – его жена. В то же время певица в этом случае совсем не защищена на законодательном уровне.

"Он хочет пообщаться, и подчеркивает, что он – мой муж. Такие у него фантазии!.. Мне юрист объяснил так: пока он не совершит на меня покушение, то до тех пор нет в нашей стране закона, который бы меня защитил. Да, его могут ограничить в том, чтобы он не подходил ко мне на расстояние в нескольких метров, но у нас нет такого, как в Америке: если там человек напал, то он может сесть за решетку, грубо говоря, на следующий день", – добавила Злата Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

О дерзком нападении Злата Огневич сообщила в сети 1 марта. Певица призналась, что не ожидала появления незнакомца возле ее дома, потому что никто из поклонников не знает место ее обитания. Перед инцидентом мужчина посылал Злате угрозы и требовал встретиться с ним. Само нападение было снято камерами наблюдения, а певица опубликовала его фрагменты в сети. После таких преследований Злата Огневич наняла охранников, которые сопровождают ее на всех событиях.

Нападение на Злату Огневич в Киеве: смотрите видео

 

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Теги: LifeStyle Музыка Злата Огневич Новости Украины Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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