Напряжение и страх: рождественская открытка Дональда и Мелании Трамп выдала секреты супругов

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Дональд и Мелания Трамп: рождественское фото
Дональд и Мелания Трамп: рождественское фото / finance.yahoo.com

По традиции, перед новогодними праздниками Президент США Дональд Трамп и его очаровательная жена Мелания представили официальную открытку. Однако милая фотография раскрыла немало секретов о взаимоотношениях супругов.

Об этом сообщила эксперт по языку тела, писательница Питти Вуд в комментарии изданию InStyle. По ее словам, рождественское фото Дональда и Мелании Трамп может разоблачать немало проблем в президентском браке.

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"Можно очень многими жестами показать свою приязнь, заботу, желание быть вместе. Однако здесь их нет", – отметила Питти Вуд.

 

Писательница убеждает, что первая леди вообще заняла так называемую защитную позу: ее ноги стоят ровно одна возле другой. О напряжении и страхе, которые испытывает Мелания Трамп, свидетельствует и сомкнутая в кулак рука. Кроме этого, проблемы в семейной жизни и выдает улыбка, которая, на первый взгляд кажется очень счастливой. 

Они оба улыбаются, но делают это в напряжении: их губы растянуты в вынужденной позе,
– добавила Питти Вуд.

Эксперт по языку тела с юмором предположила, что единственное удовольствие, которое получили Трампы на съемке – это то, что не нужно было демонстрировать объятия.

Різдвяна листівка Дональда Трампа та Меланії
Рождественская открытка Дональда Трампа и Мелании / Instagram

В то же время в сети увлеченно рассматривали фото рождественской открытки Белого дома. Но нашлись и хейтеры, которые посоветовали Трампам в следующем году позировать на фоне красных елок, чтобы деревья добавили хоть немного тепла их фотографии.

Теги: LifeStyle Меланья Трамп Дональд Трамп Новости США
Источник: Lifestyle
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