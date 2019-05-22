Наряд девушки 20-летнего Бруклина Бекхэма снова спровоцировал слухи о беременности: фото

Сеть взорвали слухи о возможной беременности 21-летней Ханы Кросс – возлюбленной сына Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклина. Пока официальных заявлений от пары нет, однако последние фото девушки таки заставляют поклонников думать о том, что звездную семью может ожидать пополнения в скором времени.

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс приехали в Канны, где проходит ежегодный кинофестиваль. В среду, 22 мая, Кросс попала в объективы папарацци, что вызвало немало слухов.

Читайте также: В черной кофте и белых туфлях: стильный выход Виктории Бекхэм

Для дневной прогулки Хана, которая раньше часто надевала более облегающие вещи и кроп-топы, появилась в свободном молочном платье длины миди, а сверху модель надела кожаную жилетку. Даже при многослойности одежды, как считают пользователи сети, любимой Бруклина не удалось скрыть округлый живот.

Добавим, что беременность Ханы пока является лишь слухами, ведь официальных подтверждений нет.

Смотрите фото Ханы Кросс, сделанные 22 мая 2019 года в Каннах:

Хана Кросс / Getty Images



Хана Кросс / Getty Images



Хана Кросс / Getty Images

Накануне пара посетила вечеринку Chopard, для которой Хана примеряла костюм с тропическим принтом от Salvatore Ferragamo. В образе модель сделала акцент на глубоком декольте и в очередной раз сделала "трюк" с многослойностью одежды.

Читайте также: Как скрыть беременный животик в стиле Меган Маркл: 10 удачных идей



Хана Кросс и Бруклин Бекхэм / Getty Images

А на красную дорожку Каннского кинофестиваля Хана Кросс пришла в кожаном макси-платье на тонких бретельках. Пара в очередной раз подогрела слухи о беременности девушки из-за кожаного платья свободного кроя и тем, как Бруклин нежно обнимал любимую за живот.

Читайте также: Девушку Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности: фото



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Getty Images



Хана Кросс и Бруклин Бекхэм / Getty Images