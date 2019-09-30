Наш дом в огне, – певица Билли Айлиш поддержала активистку Грету Тунберг видеообращением

Популярная американская певица Билли Айлиш записала короткое видеообращение, которым публично поддержала 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг. В ее видеоработе снялся также известный актер Вуди Харрельсон.

Билли Айлиш и Вуди Харрельсон стали гостями программы Saturday Night Live, а также записали совместный ролик, в котором рассуждают и обращают внимание на экологические проблемы в мире.

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На YouTube-канале 17-летней певицы появилось видео, в котором она и звезда фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд" вспомнили речь Греты Тунберг в ООН. Знаменитости обратили внимание на климатические изменения, а также призвали поддерживать акцию протеста Fridays For Future, и организацию Greenpeace, которые выступают за борьбу с использованием пластика.

Наша Земля разогревается, уровень океанов поднимается. Резкие изменения погоды разрушают жизнь миллионов людей,

– заявила Билли в речи.

После чего ее коллега Вуди Харрельсон добавил, что большому количеству людей стоит всего лишь восстать и тогда изменения произойдут и что об этом свидетельствует история. Саундтреком их видеообращения, которое они назвали "Наш дом в огне", стала песня Билли Айлиш под названием Ocean Eyes.

Смотреть видео Билли Айлиш и Вуди Харрельсона в поддержку Греты Тунберг: