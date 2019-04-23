Наша нация готова к изменениям, – Андрей Хайат впервые прокомментировал финал "Голоса страны 9"

Один из финалистов 9 сезона "Голоса страны" Андрей Хайат заговорил о последнем завершающий эфире шоу. Участник команды Тины Кароль поблагодарил наставницу, слушателям, а также прокомментировал отношение народа к его неординарной подаче фольклора.

В воскресенье, 21 апреля, состоялся финал одного из самых масштабных вокальных шоу "Голос страны 9". За победу в проекте боролись четверо участников, одним из которых был львовянин Андрей Хайат. Парень, которому не удалось попасть в финал нацотбора Евровидения-2019, в музыкальном шоу "Голос страны" смог дойти до завершающего этапа и отчаянно боролся за победу.

Читайте также: Голос страны 9 сезон: какие песни привели в финал шоу Андрея Хайата

К сожалению, получить желаемую статуэтку ему Андрею Хайату не удалось, но вот сердца миллионов слушателей он точно смог покорить. Сегодня, 23 апреля, финалист проекта впервые обратился к фанатам на своей странице в Instagram. Парень заверил, что 5 месяцев на проекте были для него самыми счастливыми и навсегда изменили его жизнь.

Что я чувствую? Гордость. Гордость и благодарность ВСЕМ, кто приложил руку к созданию этой магии. Если бы не Сергей Могилевский, Руслан Квинта, Завадюк Владимир и Ольга Слонь, вы бы никогда не познакомились с тем KHAYATом, каким вы меня знаете,

– написал в начале обращения Андрей Хайат.

После чего отдельную благодарность написал Тине Кароль, своему музыкальному наставнику и звездному тренеру проекта "Голос страны".

Тина Кароль – моя "творческая мама", главная фигура для меня на этом пути, которая поверила в меня, вложила частицу своей души и заставила осознать, что я способен переворачивать горы,

– написал финалист, дополнив благодарность емоджи в форме сердца.

И в завершение львовянин поблагодарил зрителей, слушателей и всем, кто его поддерживал.

И самое главное ... Мои единомышленники, зрители, которые поддерживали меня от этапа к этапу, доверились мне и давали мне возможность выполнять свою миссию на проекте – вы моя самая большая сила, самое главное достижение, который помогает мне эволюционировать и двигаться дальше! "Голос страны" дал мне четкие координаты: наша нация готова к изменениям, готова рисковать, экспериментировать,

– написал Андрей Хайат.

Смотреть выступление Андрей Хайата в финале "Голоса страны 9": видео