Наследник Playboy Купер Хефнер станет отцом первенца

Сын основателя Playboy Хью Хефнера Купер в ноябре в прошлом году женился на британской актрисе Скарлетт Бирн, сыгравшей в "Гарри Поттере". Несмотря на, что пара не слишком активно афиширует свою личную жизнь на страницах социальных сетей, они все же решились объявить, что ждут появление первенца.

На личной странице в Инстаграме избранница американского бизнесмена Купера Гефнера опубликовала трогательные кадры, которыми анонсировала будущее пополнение в новосозданной семье. Так, она позировала в приталенном платье, которое акцентировало внимание на ее округлом животике.

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Так 29-летняя актриса и модель Скарлетт Бирн призналась, что супруги с нетерпением ждут появление первенца, однако объявлять пол малыша не стала. Известно, что первый ребенок четы появится на свет уже летом.

Купер и я рады рассказать, что наш малыш уже в пути. Наши сердца полны радости и благодарности, и мы оба не можем дождаться встречи с маленьким Хефнером,

– написала будущая мама.



Жена наследника Playboy Скарлетт Бирн беременна / Instagram / @scarletthefner



Наследник Playboy Купер Гефнер станет отцом первенца / Instagram / @scarletthefner

Обручились Купер Хефнер и Скарлетт Бирн еще в 2015 году. А перед тем, как предложить любимой руку и сердце, Купер спросил разрешения у ее отца. Именно тогда влюбленные посетили родной город Скарлетт – Лондон. В ноябре 2019 года они объявили, что официально зарегистрировали брак в Калифорнии. Пара неоднократно заявляла, что они настоящие друзья и партнеры.

Что известно о Купере Хефнере?

Это самый молодой наследник основателя Playboy Хью Хефнера, который продолжает дело своего отца. Купер родился в браке Хью Хефнера и модели Кимберли Конрад, которая стала второй женой американского издателя. Родители парня разошлись через десять лет после женитьбы. Хью построил для Кимберли дом по соседству со своим знаменитым особняком Playboy, поэтому двое их сыновей, Купер и Марстон, часто бывали в доме отца. В 21 год Хефнер-младший присоединился к семейному бизнесу и занял должность главного креативного директора.