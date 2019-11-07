Наследник Playboy женился на актрисе "Гарри Поттера": детали свадьбы

Американская актриса Скарлетт Бирн и Купер Хефнер официально узаконили свои отношения. Помолвка звездной пары состоялись еще четыре года назад. Прежде, чем сделать предложение любимой, мужчина спросил разрешения ее отца. Грандиозную свадьбу пара планирует сыграть уже через несколько месяцев.

Сына основателя Playboy Хью Хефнера Купера нельзя назвать ловеласом в отличие от одиозного отца. Со своей избранницей Скарлетт Бирн они вместе уже несколько лет.

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Заручились Купер Хефнер и Скарлетт Бирн еще в 2015 году. А перед тем, как предложить любимой руку и сердце, Купер спросил разрешения у ее отца. Именно тогда влюбленные посетили родной город Скарлетт – Лондон.

Недавно стало известно, что пара официально зарегистрировала брак в Калифорнии. Об этом молодожены написал на страницах социальных сетей.

Мы с Купером рады поделиться тем, что законно поженились. Мы с нетерпением ждем планирования нашей свадьбы в ближайшие месяцы. Мы будем рады разделить этот праздник с нашими друзьями и семьей. Я люблю тебя, Купер. Мое сердце наполнено счастьем, и я так благодарна за нашу любовь,

– написала в инстаграме Скарлетт Бирн.

Девушка отмечает, что они с Купером настоящие друзья и партнеры. В то время муж актрисы рассчитывает на то, что их супружеская жизнь будет полна любовью, счастьем, приключениями и большими целями.

Американская актриса Скарлетт Бирн наиболее известна ролями Пэнси Паркинсон в "Гарри Поттере" и Норы в сериале "Дневники вампира". Дебютировала в кино в 15 лет.



Скарлетт Бирн (слева) в роли Пэнси Паркинсон в "Гарри Поттере" / Кадр из фильма

В феврале 2017 года Скарлетт Бирн снялась в фотосессии для Playboy.



Скарлетт Бирн для Playboy / Getty images

Что известно о Купере Хефнере?Это самый молодой наследник основателя Playboy Хью Хефнера, который продолжает дело своего отца.

Купер родился в браке Хью Хефнера и модели Кимберли Конрад, которая стала второй женой американского издателя. Родители парня разошлись через десять лет после бракосочетания. Хью построил для Кимберли дом по соседству со своим знаменитым поместьем Playboy, поэтому двое их сыновей, Купер и Марстон, часто бывали в доме отца. В 21 год Хефнер-младший присоединился к семейному бизнесу и занял должность главного креативного директора.