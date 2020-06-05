Популярная украинская певица поддерживает роскошную форму и делится личными советами с миллионами украинцев. Однако путь Насти Каменских к идеальному телу был полон неудачными попытками похудения, которые завершались головной болью и отсутствием сна.

Жизненным опытом Настя Каменских, которая ныне известна под творческим псевдонимом NK, поделилась на личной странице в инстаграме. Во время карантина она мотивирует поклонниц на работу над собой. Однако певица не скрывает, что, борясь за безупречность, неоднократно ошибалась сама. Так, звезда изнуряла себя диетами, что негативно сказывалось на ее здоровье и самочувствии.

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Случай, который вспомнила Настя Каменских во время общения с фолловерами в прямом эфире, произошел три года назад, вскоре после перелома ноги и двух операций. Длительная реабилитация сказалась на фигуре пышнотелой знаменитости лишними килограммами. Тогда звезда отправилась в тур и понимала, что на сцене перед тысячной аудиторией должна выглядеть стройной. Она решилась на строгую диету, употребляя пищу только в чистом виде (без соли и специй) и маленькими порциями.

Однако такой режим питания негативно повлиял на ее организм. Несмотря на истощение и головные боли, она продолжала придерживаться диеты больше двух месяцев.

Вечером от голода у меня так сильно болела голова, что я не могла лечь спать. Боже, как мне было плохо,

– призналась Настя Каменских.

Артистка отметила, что не меньшие трудности доставляло то, что ее коллеги-музыканты во время остановок на заправках постоянно ели вредную еду, соблазняя певицу аппетитными запахами. Однако на то время она не изменила своей цели похудеть. Сейчас NK не прибегает к таким жестким диетам, а исповедует режим правильного здорового питания и занимается спортом.