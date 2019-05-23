Настя Каменских и Потап отпразднуют свадьбу за Киевом, – СМИ

Сегодня, 23 мая, все украинские СМИ взорвались новостью: певица Настя Каменских и рэпер Потап женятся. Об их романе давно ходили слухи, но пара не комментировала их. А теперь влюбленные решили открыть тайну и рассказать о своих отношениях.

Как сообщает ТСН со ссылкой на инсайдеров, свадьба Насти Каменских и Потапа состоится 23 мая в ресторане недалеко от Киева. Накануне торжественного мероприятия летнюю террасу заполонила техника и цветы.

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Молодожены решили уберечь себя от лишнего внимания и в особый день сняли весь ресторан. Следовательно, сотни приглашенных гостей, среди которых – украинские звезды, смогут стать очевидцами свадьбы Насти Каменских и Потапа. По словам инсайдеров, пара обменяется клятвами на территории ресторана. Возле небольшого леса уже установлена арка, где и поженятся Настя Каменских и Потап.

Да, Потап и Настя женятся. Завтра полностью ресторан будет закрыт. Там строят сцену для них, а дальше в лес ведет такая деревянная дорожка, где стоит арка. Там, говорят, их будут расписывать,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, журналистам удалось выяснить, что звездная пара должна будет заплатить за одного гостя не менее 1,5 тысячи гривен. На летней террасе будут транслировать совместные кадры Насти и Потапа, так как там уже установлены большие экраны.

Представители звезд подтвердили информацию о свадьбе Насти Каменских и Потапа. По их словам, знаменитости пытались уберечь свои чувства и не хотели выставлять их на показ. В день свадьбы Потап выпустил романтический клип "Константа", в котором рассказал всему миру о свадебной церемонии с Настей Каменских.

Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным только с потаенным для меня. Любовь была, есть и будет. Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут хорошие милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь – это константа, она неизменна,

– признался в песне Потап.

Это было логическим продолжением лирической песни Насти Каменских "Обещаю", которая была своеобразной свадебной клятвой. "Я обещаю тебе любить, заботиться о тебе, всегда поддерживать и вдохновлять. Помни об этом", – говорится в треке.

Слушать песню "Константа", в которой Потап признается в любви Насте Каменских: видео

Что известно об отношениях Насти Каменских и Потапа?

Больше года пользователи сети подозревали, что Настю Каменских и Потапа связывают романтические отношения. Все потому, что пара публиковала фото с одних и тех же курортов, в одинаковых нарядах, или с одних и тех же вечеринок. Все вопросы журналистов звезды отрицали и заявляли, что не хотят выставлять на показ свою частную жизнь. В то же время Настя Каменских признавалась, что встретила мужчину своей мечты и чувствует себя счастливой.

Перед романом артисты долгое время выступали в дуэте. Однако их коллаборация распалась, а Настя Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK. Впоследствии она впервые засветила обручальное кольцо, которое ей подарил Потап.