Настя Каменских поделилась эффективными упражнениями для ягодиц: видео
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, на карантине активно занимается спортом и привлекает к этому поклонников. Во время очередной тренировки знаменитость показала эффективные упражнения для упругих ягодиц.
Настя Каменских в изоляции проводит онлайн-тренировки для фанатов. Также она подготовила целую серию физических упражнений на разные группы мышц. Полезными видео артистка будет делиться на личном ютуб-канале. На днях она опубликовала ролик под одну из авторских песен.
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На видео NK появилась в розово-черном облегающей комбинезоне, который красиво подчеркнул ее стройную и соблазнительную фигуру. Совместила спортивный наряд с кроссовками оранжевого цвета. Волосы знаменитость собрала в пучок, а лицо сияло естественной красотой без макияжа.
Настя отметила, что каждая тренировка будет под любимые хиты ее поклонников, чтобы обеспечить бодрое и веселое настроение. Ягодицы Каменских тренировала под собственную песню "Попа, как у Ким". Все упражнения, показанные на видео, необходимо делать по 3 подхода.
Эффективные упражнения для ягодиц от Насти Каменских: смотрите видео онлайн
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