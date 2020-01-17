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Настя Каменских появилась на страницах мексиканского Playboy: горячие фото

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Певица Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Украинская певица стала первой из отечественных звезд, кому удалось завоевать сердца слушателей за океаном. Во время рабочей поездки в Латинскую Америку Настя Каменских дала интервью местному Playboy и стала героиней страстной фотосессии для известного глянца.

Украинская исполнительница получила бешеную популярность на родине и решила не останавливаться на достигнутом, возглавляя музыкальные чарты за океаном. Да, звезда рассказала мексиканскому изданию Playboy о ближайших планах и стремлении как можно больше познакомить слушателей во всем мире с украинской культурой.

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Исполнительница призналась, что ее любовь к Латинской Америке родом из детства. Ей всегда нравилась местная музыка, именно поэтому она имела мотивацию изучать испанский, чтобы понять смысл любимых песен. В этом ей очень помогали мексиканские мыльные оперы.

Учитывая, что артистку пригласили в страну с презентацией нового трека "Elefante", она планирует развивать свою творческую деятельность за океаном и даже наведаться в Мексику с сольным концертом, ведь там царит особая праздничная атмосфера.

Я много раз была в Мексике, в основном на Карибах, Канкуне. Я прилетала туристкой, впрочем, теперь у меня есть замечательный план – приехать с концертом. Мне нравится все в Мексике, люди, которые всегда поют, танцуют, пьют пиво и улыбаются. Они всегда в хорошем настроении и поют красивые песни с ритмами, чтобы танцевать и веселиться,
– призналась певица.

Кроме откровенных признаний на страницах глянца появились откровенные фотографии звезды, на которых она предстала в трех эротических образах. Перед камерами Настя Каменских позировала в коротком черном топе, кожаной куртке и миниюбке, добавив к дерзкому наряду массивные золотые украшения.

 настя каменських
Настя Каменских для мексиканского Playboy

Не менее эпатажным оказался другой образ исполнительницы, которая появилась в черном боди с белой бахромой на рукавах, жемчугом и камнями в форме звезд. Сексуальности добавили высокие замшевые ботфорты.

Третий образ оказался не таким дерзким, но не менее соблазнительным. Девушка позировала в обтягивающем платье кремового цвета и длинном белом плаще. Свой наряд она дополнила яркой розовой обувью на каблуке и чокером.


Настя Каменских для мексиканского Playboy


Настя Каменских для мексиканского Playboy


Настя Каменских для мексиканского Playboy


Настя Каменских для мексиканского Playboy

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Настя Каменских Эротика LifeStyle
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