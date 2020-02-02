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Настя Каменских показала естественную красоту: как выглядит певица без макияжа

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Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских является активным пользователем инстаграма. Артистка часто публикует фото и видео со своей звездной жизни и отдыха.

Настя Каменских решила похвастаться перед поклонниками естественной красотой и опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как делает макияж. Артистка разместила ролик на своей инстаграм-странице.

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Как известно, Настя вместе с мужем Потапом уже долгое время отдыхает в Мексике. Звездные супруги проводят там зимние каникулы. Каменских делилась с подписчиками фотографиями в купальниках, а теперь решила показать видео своего дневного макияжа. Естественная красота певицы поражает.

На ролике артистка позирует сначала без макияжа, в халате и с полотенцем на голове. Под песню Дуа Липы Настя показала, как наносит тональный крем на лицо, подчеркивает скулы, делает стрелки и завершает образ красной помадой.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Красота Настя Каменских
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