Настя Каменских презентовала клип с номинантом Грэмми De La Ghetto: горячее видео

Украинская певица Настя Каменских, которая развивает сольную карьеру с псевдонимом NK, ошеломила поклонников римейком на хит Peligroso. Трек по-новому зазвучал благодаря сотрудничеству артистки с номинантом премии Грэмми De La Ghetto.

Первый испаноязычный трек Насти Каменских помог ей завоевать не только тысячи меломанов, но и позиции в чарте Billboard. Такой успех звезда решила закрепить, записав новую версию хита с одним из самых известных латиноамериканских артистов в жанре реггетон De La Ghetto. В пятницу, 29 марта, в сети состоялась премьера анонсированного клипа артистов.

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"С NK было просто невероятно работать и петь. Она – cosmopolitan girl с латиноамериканским характером. Я был в восторге от ее стиля и страсти, когда впервые услышал Peligroso на радио. Помню, как начитал под нее рэп – с этого, пожалуй, все началось", – вспомнил De La Ghetto.

Музыкальное сотрудничество артистов продолжилась в зажигательном клипе. Режиссер Папы Белинина показали историю двух людей, между которыми вспыхивает страсть. Ролик с участием Насти Каменских и De La Ghetto снимали в Киеве и Майами.

Я просто безумно счастлива, что моя песня Peligroso покоряет все больше слушателей, как в Украине, так и в Латинской Америке. Работать с De La Ghetto было прекрасно и результат получился невероятный. Своим творчеством я каждый день показываю, что музыка не имеет границ. И успех Peligroso, который сегодня сыграл по-новому, лучше тому подтверждение,

– рассказала Настя Каменских.

Горячий римейк уже появился в сети и постепенно покоряет ее. В видео Настя Каменских появилась в соблазнительных образах, которые дополнила обольстительными движениями.

Римейк Насти Каменских и De La Ghetto на песню Peligroso: смотрите горячее видео