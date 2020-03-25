Настя Каменских рассказала, как правильно подготовиться к физической тренировке и завершить ее
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, на карантине проводит онлайн-тренировки из дома. Знаменитость рассказала, как правильно подготовиться к физическим упражнениям, чтобы они были эффективными, и что нужно делать после них.
Настя Каменских, находясь на карантине, не забывает о важности спорта и поддержания физической формы в хорошем состоянии. Звезда каждое утро проводит тренировки в прямом эфире и дает полезные советы зрителям. Также NK рассказала, как нужно вести себя до и после занятий, чтобы они дали желаемый результат. Артистка отметила, что подготовка и восстановление не менее важны, чем сами упражнения.
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Настя отметила, что при неправильных тренировках организм запомнит спорт, как что-то негативное, после чего он испытывает боль и устает. В таком случае занятия не дадут никакого результата.
Советы эффективной тренировки от Насти Каменских:
- Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы настроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого.
- Обязательно нужна разминка. Не подготовленные мышцы нельзя тренировать. Это может стать причиной тяжелых травм и сильной крепатуры даже от простых упражнений.
- После тренировки необходима растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые напрягают суставы, что опасно.
- Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и производит гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепления мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите.
- Пейте воду. Для всех это уже совет, но сколько из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, прочные сосуды и сердце.