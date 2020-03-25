24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Настя Каменских рассказала, как правильно подготовиться к физической тренировке и завершить ее

- Читати новину українською

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, на карантине проводит онлайн-тренировки из дома. Знаменитость рассказала, как правильно подготовиться к физическим упражнениям, чтобы они были эффективными, и что нужно делать после них.

Настя Каменских, находясь на карантине, не забывает о важности спорта и поддержания физической формы в хорошем состоянии. Звезда каждое утро проводит тренировки в прямом эфире и дает полезные советы зрителям. Также NK рассказала, как нужно вести себя до и после занятий, чтобы они дали желаемый результат. Артистка отметила, что подготовка и восстановление не менее важны, чем сами упражнения.

Читайте также: Тина Кароль показала, как держит себя в форме во время карантина: фото и видео

Настя отметила, что при неправильных тренировках организм запомнит спорт, как что-то негативное, после чего он испытывает боль и устает. В таком случае занятия не дадут никакого результата.

Советы эффективной тренировки от Насти Каменских:

  • Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы настроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого.
  • Обязательно нужна разминка. Не подготовленные мышцы нельзя тренировать. Это может стать причиной тяжелых травм и сильной крепатуры даже от простых упражнений.
  • После тренировки необходима растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые напрягают суставы, что опасно.
  • Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и производит гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепления мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите.
  • Пейте воду. Для всех это уже совет, но сколько из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, прочные сосуды и сердце.
Коронавирус в России: количество больных резко возросло
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Фитнес Настя Каменских
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:02 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
Юлія Михайлова
сегодня 13:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
сегодня 12:01 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз
сегодня 11:34 Лучшие мультфильмы Disney, которые стоит посмотреть с детьми
Юлія Михайлова
24 марта 19:35 "Поймать Кайдаша": интересные факты о главных актерах украинского сериала
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук