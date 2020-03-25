Настя Каменских рассказала, как правильно подготовиться к физической тренировке и завершить ее

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, на карантине проводит онлайн-тренировки из дома. Знаменитость рассказала, как правильно подготовиться к физическим упражнениям, чтобы они были эффективными, и что нужно делать после них.

Настя Каменских, находясь на карантине, не забывает о важности спорта и поддержания физической формы в хорошем состоянии. Звезда каждое утро проводит тренировки в прямом эфире и дает полезные советы зрителям. Также NK рассказала, как нужно вести себя до и после занятий, чтобы они дали желаемый результат. Артистка отметила, что подготовка и восстановление не менее важны, чем сами упражнения.

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Настя отметила, что при неправильных тренировках организм запомнит спорт, как что-то негативное, после чего он испытывает боль и устает. В таком случае занятия не дадут никакого результата.

Советы эффективной тренировки от Насти Каменских: