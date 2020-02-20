Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом: Штамп в паспорте для нас ничего не значил

Популярная украинская певица, выступающая под псевдонимом NK, является активным блогером и на своей странице в инстаграме часто делится с подписчиками личной жизнью. На днях звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала детали семейной жизни.

32-летняя исполнительница призналась, как ей живется с Потапом, почему они так долго скрывали свои отношения и какова причина того, что они решили обнародовать их. Обо всем этом сообщает издание "Караван историй".

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Влюбленные более 10 лет выступали на одной сцене. Они тщательно скрывали свой роман, а рассказали о нем только ради поклонников, которые долго ждали этого момента.

Штамп в паспорте для нас с Алексеем ничего не значил. Мы как любили, так и любим друг друга. Мы оберегали нашу любовь и решили открыть чувства, чтобы порадовать поклонников, которые давно этого ждали. К тому же свадьба – это прекрасная возможность, чтобы собрать всех близких и друзей разделить с нами счастье,

– рассказала Настя.

Знаменитость поделилась, что она пытается успевать не только развивать карьеру, но и дарить мужчине заботу, радовать его кулинарными шедеврами.

Несмотря на мой плотный график, я стараюсь успевать все: и на красную дорожку сходить, и премию получить, и еду приготовить. Чаще всего готовлю что-то из меню правильного питания, чтобы возить с собой в контейнерах. Мое фирменное блюдо – итальянская паста. Однако она появляется на столе только по праздникам или когда приходят гости,

– прокомментировала Каменских.

Артистка призналась, что семья для нее всегда на первом месте.

У нас очень плотный график, но мы стараемся устраивать семейные посиделки. Приглашаем на выходные родных и друзей, и я угощаю всех вкусной пастой собственного приготовления,

– рассказала жена Потапа.

Также красавица отметила, что Алексей невероятный романтик.

Он может приехать ко мне на съемку без предупреждения с букетом цветов. Мы стараемся найти время хотя бы на одну короткую встречу в середине дня. Иногда есть возможность прогуляться по парку или пообедать. И обязательно планируем совместные отпуска, чтобы отдохнуть от суеты и насладиться уединением,

– признается NK.

Звездная супруга рассказала, что их с Потапом семья демократичная, у всех равные права. Если же возникают какие-то спорные моменты, они спокойно, с уважением друг к другу обсуждают их и находят решение.