Настя Каменских стала пятым тренером на "Голосе страны 10"

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая в 2019 году стала женой рэпера и продюсера Потапа, стала новой и уже последней судьей юбилейного вокального шоу "Голос страны". Артистка будет сидеть в двойном кресле с мужем.

Настоящей неожиданностью для поклонников проекта "Голос страны" поделились представители шоу на своей инстаграм-странице 31 декабря.

К теме: "Голос страны" 10 сезон: Потап стал звездным тренером шоу

"А вот и настоящий подарок к праздникам! Встречай нового тренера десятого юбилейного сезона "Голос страны" Настю Каменских со своим мужем Потапом в двойном кресле, которые вместе будут бороться за победу в главной битве эпохи. Это точно будет самый страстный сезон за всю историю шоу. Как тебе такой сюрприз?" – поинтересовались у своих фанатов организаторы шоу.

На такую неожиданность пользователи инстаграма отреагировали с восторгом: "Интересно, будет горячо!", "Я так и знал! Супер", "Ура, семья, как говорится, будет в сборе... Настя с Потапом хоть на съемках будут видеться", "Это будет бомба".

Стоит добавить, что к такому эксперименту создатели шоу однажды уже прибегали – на "Голосе страны. Дети" в двойном судейском кресле сидел дуэт "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив), который вместе выбирал участников в свою команду. И что интересно, в 5 сезоне, который выходил на телеканале "1+1" в 2019 году, участник команды "Время и Стекло" Александр Зазарашвили одержал победу.

Победитель Голос Дети 5 сезон Александр Зазарашвили смотреть онлайн – All by myself

Добавим, что 10 сезон "Голоса страны" на телеканале "1+1" стартует уже 19 января. Кроме Потапа и Насти, звездными тренерами шоу стали Тина Кароль, Дан Балан и Монатик.