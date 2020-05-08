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Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения: Ты – гений!

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Сегодня, 8 мая, украинский исполнитель и продюсер Потап празднует день рождения. Ему исполняется 39 лет. По этому случаю жена артиста, певица Настя Каменских опубликовала трогательное поздравление.

Звездные супруги Потап и NK в который раз доказывают, что любовь – это самое прекрасное чувство. Несколько дней назад рэпер поздравлял свою избранницу с днем ​​рождения, а сегодня они будут отмечать особый день для самого артиста. На личной странице в инстаграме Настя опубликовала трогательный пост со словами приветствия для своего мужа.

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NK поделилась фотографией, на которой изображены Потап и их домашний любимец Мими. Они оба лежат на белой кровати и смотрят в камеру.

Каменских призналась, каждое утро просыпается с чувством безграничной благодарности за то, что может обнимать своего любимого, целовать, любить и просто быть рядом с самым нежным, чувственным и ласковым мужчиной. 

Мишка мой! Ты – гений! Знаю, что тебе не нравится это слово, но не перестану повторять, что ты – гений! Пусть твой талант и огонь внутри, магия, которую ты создаешь для этого мира, не иссякнут никогда. И что же я говорю, конечно, что они не иссякнут. Ты и есть этот вечный двигатель и генератор солнечных лучей, который пронизывает светом добра и любви. С Днем рожденья,
– с нежностью написала NK.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Звездные романы Потап Настя Каменских Новости LifeStyle
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