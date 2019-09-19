Натали Портман предстала в образе рок-звезды: сюжет и трейлер фильма "Голос света"

19 сентября все украинские киноманы смогут посмотреть долгожданную киноленту "Голос света" (Vox Lux). Главную роль в фильме сыграла Натали Портман, которая примерила образ рок-звезды.

Официальный трейлер авторы проекта опубликовали еще 25 октября. С тех пор немало киноманов следили за информацией о фильме и ожидали премьеру ленты.

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В фильме идет речь о непростой жизни и карьере вымышленной певицы Селесты, роль которой играет Натали Портман. Проблемы, которые сильно повлияли на жизнь героини, начались еще задолго до того, как она стала всемирно известной поп-рок-звездой – в юности девушка едва не стала жертвой школьной стрельбы. В картине показано 18 лет жизни артистки.

Режиссером ленты стал Брэйди Корбет, который пытался затронуть в фильме важнейшие культурные события в начале ХХІ века. А коллегой Натали Портман на съемочной площадке стал 45-летний Джуд Лоу, сыгравший ее менеджера.

Трейлер фильма "Голос света": смотрите видео