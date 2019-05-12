Наталья Могилевская показала обнаженные ягодицы в купальнике: фото 18+

Певица Наталья Могилевская в 43 года может похвастаться стройной фигурой. На днях она поразила поклонников, сказав серию сексуальных фото в купальнике.

Соблазнительные снимки Наталья Могилевская сделала во время своего отдыха в Египте. По словам артистки, даже на курорте она не забывает о тренировках и занятиях танцами. Поэтому Наталья Могилевская прилагает усилия, чтобы отдых не добавил ее роскошной фигуре лишние килограммы.

Читайте также: Наталья Могилевская решила временно переехать из Киева: певица назвала причину

Свои аппетитные формы артистка решила не скрывать от общественности: 43-летняя Могилевская приняла участие в сексуальной фотосессии. Певица позировала в черном купальнике, в котором обнажила свои упругие ягодицы и стройные ноги.

В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное – желание и труд. Я отправляюсь с тренинг-встречами по городам Украины с целью пробуждения желания жить и верить в себя, когда опустились руки. С целью поделиться опытом, как вернуться к жизни и родиться заново,

– написала Наталья Могилевская под одним из фото.



Сексуальные фото Натальи Могилевской / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Кроме этого, певица призналась, что сумела похудеть только после того, как "простила все свои недостатки, полюбила все свои таланты с благодарностью Вселенной, которая их дала".

После публикации сексуальных снимков Наталья Могилевская поспешила извиниться перед поклонниками за такую откровенность.

"Мои дорогие, я не предполагала такой реакции на фото в майке и в купальнике. Хотя о чем мы говорим, если я еду в отпуск с тренером и фотографом, и мне придумали роман с обоими. Прошу прощения у всех, кого я смутила этим постом. Я сама не люблю обнажение и спекуляцию голым телом. Если это видео имеет именно такой вид – мне жаль", – пояснила Наталья Могилевская.