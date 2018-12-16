Наталья Могилевская попала в громкий скандал из-за публикации: реакция звезды

Популярная артистка Наталья Могилевская, кроме вокальной карьеры, немало времени уделяет своему блогу. Однако иногда сообщения звезды вызывают бурное обсуждение и доходят до скандала в сети.

Почему Наталья Могилевская оскандалилась

На днях певица опубликовала очаровательное фото с двумя дельфинами. Наталья Могилевская с восторгом похвасталась опытом плавания и заявила, что ей тренеры позволяли делать все, что заблагорассудится.

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Кто будет сейчас плавать с дельфинами! Сколько прекрасного дарит нам мир! Это был просто восторг. Правда, мне разрешили просто все. Я даже каталась на огромном белом ките как на лошадке, сидя!

– написала Наталья Могилевская.

Как на сообщение отреагировали в сети

Такое признание звезды не обошли вниманием хейтеры, которые стали на защиту животных и пытались пристыдить звезду. "Позор вам, Наталья! Думала, вы мудрая и добрая, а вы пиарите дельфинарий – тюрьму со смертниками" , "это издевательство над дельфинами", "разочаровала", "вы оттолкнули от себя остатки немногочисленных поклонников. Даже если вам наплевать на здравый смысл и гуманное обращение с живыми существами, хоть бы не позорились, выставляя подобные сообщения", "Это так противно! Неужели в таком возрасте до вас, Наталья, не доходит, что это садизм", – написали возмущенные пользователи Сети.

Многие назвали дельфинарии "хлорированными концлагерями", а сообщение артистки – проявлением садизма. Не забыли люди подчеркнуть, что фото Наталья Могилевская сделала в мехах.

И среди подписчиков блога певицы нашлись такие, кто поддержал ее. По словам поклонников, Наталья Могилевская ничего особенного не сделала, а дельфинарии и зоопарки есть во всем мире.

Ответ певицы на комментарии хейтеров

Сама же Наталья Могилевская не проигнорировала скандальное сообщение. Звезда поблагодарила поклонников, нарушивших важную тему. Однако, по ее словам, такой образ жизни стал своеобразной нормой.

"Я начала размышлять и поняла, что это встречается повсеместно и является нормой нашей жизни, на которую мы просто не обращаем внимания. И чтобы решить эту проблему, нужно менять культурный уровень людей в целом. Отдельные меры, конечно, обратят внимание, но не изменят сути того, как принято в обществе жить. Закроются дельфинарии – откроется что-то другое. Нужно менять ум!"– заявила она.

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В то же время Наталья Могилевская нарушил другие проблемы человечества и украинского общества, которые приводят к миллионам смертей. Так, артистка заявила, что курение, употребление алкоголя, разгульная жизнь стали такой же нормой, как и издевательство над животными. Поэтому каждый сознательный человек должен задуматься, куда он хочет идти и менять свою жизнь к лучшему.

Я начала меняться не так давно. Меня остановили обстоятельства, которые заставили пересмотреть большинство взглядов на жизнь. Да и были ли мои взгляды? Это были привычные понятия, в которых живет общество. Куда все – туда и я, не задумываясь,

– добавила артистка.

Кроме этого, Наталья Могилевская заявила, что дельфины не будут есть, если люди перестанут ходить в такие заведения. Выпустить их обратно в море будет обречением на смерть, ведь животные, выросшие под присмотром людей, не приспособлены к жизни в диких условиях. Поэтому проблему нужно менять в корне, уверенна Могилевская, и начинать это делать следует с себя.