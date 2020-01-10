Наталка Карпа поделилась кадрами первой прогулки с дочкой Златой

38-летняя украинская певица в канун Нового года впервые стала мамой. Наталка Карпа с радостью делилась трогательными кадрами своей дочки из роддома. 2020 год кроха встретила уже дома, однако первую прогулку со звездной мамочкой совершила только сегодня.

Роды артистки прошли 26 декабря в столичной клинике. На официальной инстаграм-странице новоиспеченная мамочка разместила чувственное фото с мужем и дочкой, известив общественность о пополнении в семье. 31 декабря Наталку Карпу выписали из роддома, где ее поздравили звездные коллеги.

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Молодая мамочка с радостью делилась трогательными кадрами своей дочери, которую назвала Злата. Девочка при рождении имела вес 4 килограмма и рост 57 сантиметров. Сейчас Наталка Карпа вместе с мужем Евгением Тереховым наслаждается первыми неделями отцовства.

Первую прогулку доченьки украинская певица тоже решила сделать публично, как и ее появление на свет. Так, для зимнего отдыха артистка выбрала теплый и удобный образ. Она надела кроссовки, спортивные штаны и длинное пальто изумрудного цвета. В морозный день молодая мамочка не забыла про разноцветный вязаный шарф и шапку.



Первая прогулка Наталки Карпы с дочкой / Instagram / @natalkakarpa

На фотографиях Наталка Карпа встала с мужем и дочкой Златой в детской коляске. Время с семьей популярная исполнительница провела недалеко от дома на детской площадке.

Однако первая прогулка вызвала немало переживаний новоиспеченных родителей. Певица, в частности, волновалась о том, чтобы одеть девочку в соответствии с погодой и уберечь от холодного морозного воздуха и сквозняков.

Первая наша прогулка... Я, наверное, больше волновалась, чем малышня, которая с первых минут начала сладко спать в своем роскошном первом авто. Ты удивляешься, ведь так умело управляешь коляской и тебе это нравится, и невольно успокаиваешься. Впереди ждет много хороших прогулок вместе с наслаждением, Златусей,

– поделилась впечатлениями Наталка Карпа.



Первая прогулка Наталки Карпы с дочкой / Instagram / @natalkakarpa



Первая прогулка Наталки Карпы с дочкой / Instagram / @natalkakarpa