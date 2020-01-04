Наталка Карпа показала редкие фото из роддома

26 декабря украинская певица Наталка Карпа родила первенца – девочку, которую супруги назвали Златой. О том, как прошли роды, артистка решила поделиться с поклонниками в социальных сетях.

На своей странице в инстаграме Наталка Карпа опубликовала снимки с больничной койки в родильном доме. Так, от рождения малыша певицы уже прошла одна неделя и артистка с удовольствием делится подробностями с подписчиками.

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Звезда рассказала, что у девочки уже было первое купание, а совсем скоро у них будет первая прогулка. Наталья признается, что она до сих пор остается эмоциональной из-за счастливой новости в семье.

В прошлый четверг... дома поняла фразу "отошли воды" и поехала в роддом, потому что схватки стали ощутимы. Мы очень ждали встречи с нашей малышкой и волновались – как все пройдет! А сейчас маленький карапуз сопит сбоку, в своей люльке, хотя ночи у нас очень активные и движовые,

– написала Карпа.



Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa



Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Что известно о ребенке Наталки Карпы?Впервые о беременности звезды заговорили 15 августа. Тогда Наталка Карпа опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своем особом состоянии. Артистка объяснила, что материнство для нее главнее, чем карьера, поэтому она возьмет небольшую паузу.



В одном из интервью Наталка Карпа призналась, что сама выбрала для первенца имя. Перед родами она договорилась с Евгением Тереховым: если у них будет сын, его, по просьбе мужа, назвали бы Эдуардом. А выбор, как назвать девочку, взяла на себя Карпа. В октябре 2019 года пара устроила вечеринку по случаю пополнения в семье, которую назвали "Малыш пати". Тогда супруги и объявили, что ждут девочку.