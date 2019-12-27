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Наталка Карпа родила дочь: появились первые фото

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Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Вечером, 26 декабря, украинская певица Наталка Карпа родила первенца. Знаменитость поделилась первыми фотографиями новорожденной девочки.

О том, что Наталка Карпа стала мамой, сообщил ее муж Евгений Терехов в Инстаграме. Муж певицы разместил снимок с ножками новорожденной дочери и дополнил его трогательным сообщением.

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Наталья также решила поделиться с поклонниками новыми фото, а также раскрыть некоторые подробности относительно родов. Пока что имя девочки остается в тайне, но известно, что выбирать его будет звездная мама.

Привет, доченька! Наше золотце, наше солнышко! Наконец, мы встретились. 26.12.2019 г.. В 23.49 4 кг, рост 57 см, настоящая украинская красавица!
– подписала чувственные черно-белые снимки новоиспеченная мама.

Карпа призналась, что эмоции ее переполняют и пообещала впоследствии рассказать больше деталей.

Наталка Карпа народила дівчинку 26 грудня
Наталка Карпа родила девочку 26 декабря/ Instagram / @natalkakarpa

Наталка Карпа
Наталка Карпа родила девочку 26 декабря / Instagram / @natalkakarpa

Наталка Карпа
Наталка Карпа родила девочку 26 декабря / Instagram / @natalkakarpa

 
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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные дети Звездные мамы
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