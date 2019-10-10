Не давали нормально лечиться, – бывший муж Анастасии Заворотнюк объяснил смену клиники

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк остается стабильно тяжелым. В то же время российская актриса покинула престижный медицинский центр в Москве и продолжила лечение в реабилитационной клинике. Перевод в другой госпиталь прокомментировал бывший муж Заворотнюк – актер Сергей Жигунов.

Как он признался в комментарии российского таблоида Teleprogramma, представители Европейского медицинского центра вели себя некорректно по отношению к звездной пациентке. В частности, Сергей Жигунов убежден, что Анастасии Заворотнюк не должны были говорить о ее шансах на жизнь и тяжелом заболевании. Актер заявил, что такой диагноз может заставить любого человека прекратить бороться за жизнь.

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Кроме этого, бывший муж Анастасии Заворотнюк рассказал, что родственники пытались сохранить в тайне ее лечение. Знаменитая россиянка поступила в клинику под вымышленным именем и с другой датой рождения. Однако журналисты все же узнали о болезни актрисы и даже предлагали медикам миллион рублей за фото тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. И хоть охрану клиники существенно усилили, оставаться в Европейском медицинском центре актриса больше не могла.

Нашлись те, кто узнал и начал рассказывать разные выдумки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику: ей просто не дали нормально лечиться,

– пояснил Сергей Жигунов.

По слова бывшего мужа Анастасии Заворотнюк, именно она приняла решение о переводе в другую клинику. Сергей Жигунов заверил, что никто не отправлял знаменитость "умирать" в обычном реабилитационном центре, о чем писали СМИ. В то же время ее состояние остается крайне тяжелым.

Пока неизвестно, Анастасия Заворотнюк долго пробудет в новой клинике. В российских СМИ появилась информация, что один из сотрудников реабилитационного центра предложил журналистам взять последнее интервью у актрисы. За свою работу посредника мужчина захотел вознаграждение в 800 тысяч рублей (284 тысячи гривен).

Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего быстрого ответа,

- заявил работник клиники.

Представители Анастасии Заворотнюк пока не комментируют эту информацию, а в госпитале усилили охрану палаты звездной пациентки.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

Об онкоболезни Анастасии Заворотнюк поклонники узнали еще в августе 2019 года. Тогда соседи актрисы заявили, что перед госпитализацией она жаловалась на сильные головные боли, после чего внезапно покинула свой особняк. Впоследствии стало известно, что медики диагностировали у звезды рак мозга.

Вероятной причиной болезни назвали инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки. Как и Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк вроде бы сделала процедуру и после рождения сына начала лечение. Актриса обратилась за помощью к врачам Германии и Польши, однако состояние ее здоровья ухудшилось. По неофициальным данным, именно хирургическое вмешательство (трепанация черепа) привело к критическому состоянию Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк в течение месяца находилась в Европейском медицинском центре, в Москве. Именно там, по данным российских СМИ, актриса пережила глубокую кому и длительное лечение в реанимации. Как только звезде сериала "Моя прекрасная мама" стало легче, родственники срочно перевели ее на лечение в реабилитационный госпиталь, который помогает тяжелобольным пациентам. И хотя медики говорили, что Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней, она в течение 2 месяцев борется с недугом. На днях менеджер актрисы опроверг информацию о ее смерти и призвал журналистов не спекулировать на этой теме.