Не грустит осенью: Дуа Липа прогулялась в Лондоне в неоновом наряде

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Дуа Липа
Дуа Липа / www.gettyimages.com

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа продемонстрировала яркий look во время своей прогулки в Лондоне, когда отправлялась в студию Capital Breakfast Radio Studios.

Дуа Липа, которая на днях потрясла тем, что перекрасилась в блондинку, подготовила осенний образ из неоновых цветов. Для выхода знаменитость надела любимую куртку салатового оттенка.

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Свой "аутфит" певица дополнила широкими брюками в цвете "металлик", обувью с завязками оттенка фуксии и белым топом. Look Дуа завершает не менее эффектной черно-белой сумкой в клеточку.

Дуа Ліпа
Дуа Липа / Getty Images


Дуа Липа / Getty Images

В этот день раньше Дуа Липа также экспериментировала с курткой, которую соединила с беспроигрышным цветом фуксии. Девушка уверенно шла под прицелом камер папарацци по улицам Лондона на высоких каблуках.

Дуа Ліпа
Дуа Липа / Getty Images

Добавим, уже через несколько дней, 1 ноября, должна состояться премьера новой песни певицы Don'T Start Now. Дуа Липа анонсировала выход клипа у себя в инстаграме, опубликовав ролики с горячими танцами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dua Lipa (@dualipa)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dua Lipa (@dualipa)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода
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