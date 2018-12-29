Не хочу, чтобы они были абсолютно послушными, – Анджелина Джоли рассказала о воспитании детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли – не только успешная звезда и Посол доброй воли ООН, но и счастливая мама 6 детей. На днях в откровенном интервью знаменитость рассказала о воспитании потомков.

Откровенным признанием Анджелина Джоли поделилась в эфире BBC Radio 4, передает People. Актриса, которая предпочитает больше говорить о работе с журналистами, чем о личной жизни, удивила поклонников. Звезда заявила, что именно появление детей побудило ее заняться гуманитарной миссией.

Читайте также: После Рождества: Анджелина Джоли сводила детей на завтрак в Лос-Анджелесе – фото

"Дети заставляют вас расти и приносят в жизнь частичку необузданной стихии... Все мои дети по-хорошему непослушны. Это интересно и прекрасно. Я не хочу, чтобы они были абсолютно послушными маленькими людьми, которые говорят только то, что уместно. Они должны найти себя", – рассказала Анджелина Джоли.



Анджелина Джоли с детьми / Instagram / @angiejoliepittfans

Актриса призналась, что ее родители имели такую же методику в воспитании. Поэтому Анджелина Джоли с улыбкой вспоминает свои бунтарские годы, которые добавили ей уверенности и храбрости.

Я была юным панком. Мне нравилась идея борьбы за свои идеалы, за то, во что верю. Нравилось быть храброй в жизни, в своем выборе, нравилась способность сделать что-то по-своему. Я не чувствую, что сильно изменилась в этом смысле,

– добавила Анджелина Джоли.

В то же время знаменитость заявила, что оберегает детей от влияния социума. Поэтому 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен не имеют своих страниц в соцсетях. Кроме этого, у них ограничения в просмотре телевидения.

"Мы последняя семья, которой нет на Facebook... Мои дети видели новости о себе, в которых правда была искажена, поэтому в них особое отношение к тому, кто говорит правду и какая она на самом деле", – рассказала Джоли.

Напомним, что после более 2 лет судебной волокиты Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию в вопросе об опеке над детьми. Теперь звездный папа имеет возможность видеться со своими детьми и проводить с ними свободное время. При этом Анджелина Джоли больше не вмешивается в этот процесс. На такой компромисс пара пошла после того, как Питт заявил, что его дети могут получить психологическую травму из-за деспотии Джоли в вопросах их общения.