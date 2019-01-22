"Не могу спать по ночам": Селена Гомес рассказала детали своей депрессии в новой песне

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Селена Гомес выпустила новую песню под названием Anxiety ("Тревога")
Селена Гомес выпустила новую песню под названием Anxiety ("Тревога") / Instagram/ @selenagomez

После того, как Селена Гомес вылечила свою затяжную депрессию и вернулась к активной жизни в социальных сетях, она решила долго не отдыхать и продолжать заниматься творчеством. Да, в своей новой песне под названием Anxiety ("Тревога") 26-летняя певица рассказала о депрессии, которую ей пришлось пережить.

О возвращении в социальные сети Селена Гомес рассказала своим поклонникам, опубликовав снимок на своей странице в Instagram 15 января. Под фотографией она написала, что прошлый год был сложным для нее, однако ей удалось его пережить и она с нетерпением ждет следующего.

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Вероятно, 26-летняя певица решила наверстать потерянное время, которое могла посвятить своему творчеству. Поэтому сразу после возвращения к активной жизни она вместе со своей 25-летней подругой Джулией Майклз представили новый сингл под названием Anxiety ("Тревога").

Об этом Селена Гомес рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Моя милая сестра по духу, Джулия, ты стала важной частью моей жизни. Ты научила меня быть мужественной, когда я сомневалась в себе. Эта песня очень близка мне. Я чувствовала тревогу, как и многие мои друзья. Мы не одиноки в этом. Это очень нужное послание. Надеюсь вам понравится,
– прокомментировала Селена новую работу с Майклз в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

В песне под названием Anxiety ("Тревога") девушки поют о том, что когда друзья приглашали их в кино, им приходилось отказывать им из-за депрессии. А также о том, что товарищи не знали, что это такое и не понимали, почему они не могут спать по ночам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Michaels (@juliamichaels)

Сингл, в котором Селена и Джулия рассказывают о тяжелом душевном состоянии, стал их первой совместной работой. Однако у обоих певиц остались положительные впечатления от сотрудничества, потому что они не стеснялись говорить о том, что беспокоило их обеих.

Что известно о депрессии Селены Гомес?Проблемы с психическим здоровьем у 26-летней певицы начались в начале 2018 года. Именно тогда в иностранных СМИ начали говорить о депрессии Селены Гомес, однако подтверждение информации журналисты получили в феврале 2018 года. Именно тогда девушка проходила курс лечения в психиатрической больнице.
Поклонники подозревают, что психическое здоровье Селены ухудшилось из-за ряда определенных проблем в ее жизни: расставание с бойфрендом, исполнителем The Weeknd, примирение и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером, новые отношения парня и болезнь под названием "волчок", из-за которой ей пришлось согласиться на трансплантацию почки.
После этого в сентябре 2018 года 26-летняя Селена Гомес сообщила о том, что покидает социальные сети на неопределенное время. За период отсутствия она активно отдыхала и проводила время со своими друзьями на свежем воздухе.

 

Теги: LifeStyle Селена Гомес Музыка
Источник: Lifestyle
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