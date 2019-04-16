Не Нотр-Дамом единым: какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров: инфографика

В результате пожара загорелся величественный архитектурный памятник – Нотр-Дам де Пари. Однако, это не единственная архитектурная потеря последнего столетия. Какие еще монументальный памятники в своем первозданной виде потерял мир – читайте в материале наших журналистов.

Национальная библиотека Боснии и Герцеговины

Крупнейшая научная библиотека страны, расположена в Сараево. Сначала здесь располагалась городская ратуша. Библиотеку основали 31 октября 1945 года как Национальную и университетскую библиотеку в Сараево. С 1948 года библиотека расположилась в помещении ратуши. В ночь на 26 августа 1992 года была разрушена – в результате пожара сгорели почти все фонды библиотеки.

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Национальная библиотека Боснии и Герцоговини

После балканской войны здание отреставрировали, однако работы с интерьерами продолжаются. В январе 2011-го года руководство библиотеки объявило о временном закрытии заведения, поскольку не хватило финансирования.

Большой оперный театр "Лисеу" в Барселоне

Театр "Лисеу" является одним из немногих театров Европы, который построили за свой счет. Значительную часть финансирования для создания театра отдал тогдашний испанский военный батальон.



Оперный театр в Барселоне

В 1861 в театре произошел пожар, а в 1893-м пострадал от террористического акта, организованного Сантьяго Сальвадором – тогда от взрыва бомбы во время представления погибли 20 человек.

Виндзорский замок

Королевский дворец в Англии, история которого восходит к временам Нормандского завоевания Англии. Сейчас замок – официальная резиденция британских монархов в Виндзоре. В 1992 году замок охватил пожар и сгорела портьера, однако на сегодня резиденцию полностью отреставрировали.



Виндзорский замок

Венецианский театр Teatro La Фениче

Построенный по проекту архитектора Джана Антонио Сельва.



Театр в Венеции

29 января 1996-го года здание снова уничтожил огонь, поджог совершил из-за электрик Энрико Карелла, который пытался избежать штрафов за задержку в выполнении работы. При государственной поддержке театр был восстановлен и торжественно открыт 14 декабря 2003-го года в присутствии президента республики Карло Чампи.

Национальный музей Бразилии

Музей расположен во дворце Святого Кристофера, который в свое время был резиденцией португальской королевской семьи. Здание включили в список бразильского национального наследия с 1938-го года.

Национальный музей Бразилии

Крупный пожар случился 2 сентября 2018-го года и уничтожил полностью как здание музея, так и почти всю коллекцию, насчитывавшую до 20 миллионов экспонатов.

Нотр-Дам де Пари

Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середине четырнадцатого века.



Собор Парижской Богоматери в Париже

В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Смотрите инфографику с крупнейшими потерями архитектуры в результате пожаров:



Архитектурные памятники потерял мир в результате пожаров – инфографика

