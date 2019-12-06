Не нужно тратить миллионы на одежду, – Андре Тан рассказал, как всегда выглядеть дорого

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан в сети дал ценные советы поклонницам. Он ответил на популярный вопрос, который волнует едва ли не каждую украинку – "Как выглядеть дорого?"

Многие женщины сталкивались с проблемой: одета по последним трендам, однако вид имеет не элитный. Решение этой проблемы нашел дизайнер Андре Тан. На инстаграм-странице он записал обращение к поклонницам, в котором рассказал, как тратить немного денег, однако иметь безупречный вид.

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Запомните, чтобы выглядеть дорого совсем не нужно тратить миллионы на одежду и гоняться за лейблами. Все, что вам нужно, это несколько базовых вещей,

– рассказал Андре Тан.

По словам дизайнера, в гардеробе каждой девушки должны быть: кашемировый гольф или свитер, белая рубашка и костюм цвета сахарного миндаля. Именно эти вещи являются главными трендами сезона и сделают любой look безупречным.

Кроме этого, модельер посоветовал купить гольф или свитер трех базовых цветов – черного, серого и кэмел. Эту одежду можно с легкостью сочетать с юбкой, брюками, костюмами или платьями. Поэтому кашемировое изделие можно без колебаний назвать универсальным.



Кашемировый гольф или свитер / Pinterest

Что касается рубашки, то Андре Тан отмечает: ткань должна быть натуральная. Синтетические изделия сразу удешевляют вид модницы, поэтому на этой одежде лучше не экономить. Кроме этого, белые рубашки быстро изнашиваются и желтеют, поэтому их нужно довольно часто менять на новые.



Белая рубашка – основа базового гардероба / Pinterest

А вот костюмы цвета сахарного миндаля стали своеобразным must have в фэшн-индустрии. Многие голливудские красавицы уже успели примерить наряд, сделав его трендовым. Здесь, как утверждает Андре Тан, не стоит бояться однотонности, ведь монолук будет всегда смотреться дорого.

Последним советом дизайнера стала главная деталь любого образа – прическа. Неопрятные или грязные волосы испортят вид модницы даже в элитных нарядах.



Костюм цвета кэмел / Pinterest