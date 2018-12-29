Не певица: Гайтана призналась, о какой профессии мечтала в детстве

Любой ребенок хотя бы раз задумывался, кем бы мечтал быть, когда вырастет. Звезды – не исключение. Гайтана рассказала своим поклонникам, о какой профессии она мечтала в детстве.

Артистка, которая взяла паузу в карьере после рождения дочери, откровенно призналась, что когда-то не мечтала о сцене. Гайтана в школьные годы увлекалась настольным теннисом, поэтому видела свое будущее с этим видом спорта.

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Я была уверена, что однажды стану тренером по настольному теннису,

– призналась она.

К неожиданному заявлению певица добавила архивное фото с первого класса. Маленькая Гайтана позировала в школьной форме с большими бантиками. Знаменитость держала "Букварь", всматриваясь в камеру.

Отметим, что Гайтана с мужем Алексом Смартом воспитывает 1-летнюю дочь. Маленькая Сапфир-Николь поражает сходством со звездной мамой, что видно и на современных фото, и при сопоставлении фотографий девочки с архивными снимками артистки.

И я была уверена, что однажды стану тренером по настольному теннису

А кем вы мечтали стать в детстве?