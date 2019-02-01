Не плакала: группа KAZKA презентовала песню на Евровидение-2019

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KAZKA презентовала песню на Евровидение-2019
KAZKA презентовала песню на Евровидение-2019 / Instagram / @kazka.band

В 2018 году популярная украинская группа KAZKA ошеломила успехом. Их песня "Плакала" установила своеобразный рекорд не только в Украине, но и за ее пределами. За несколько месяцев клип KAZKA просмотрели более 106 миллионов пользователей сети, а впоследствии артисты выпустили англоязычную версию песни.

После новости о том, что группа поборется за право представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019, поклонники взорвались вопросами: "С какой песней пойдет KAZKA?".

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1 февраля группа сняла интригу и презентовала свою песню, с которой планируют представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, полуфиналы которого состоятся 14 и 16 мая, а финал – 18 мая в Израиле. Так, коллектив сообщил на своей официальной странице в Instagram, что будет выступать с песней "Apart".

"Apart" – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов! Несмотря на статус, рост, вес, социальные различия, навязанные другими правила и формы. Любите кого угодно, но обязательно всей душой", – отметила вокалистка группы Александра Зарицкая.

Слушайте новую песню группы KAZKA "Apart": аудио

Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. По итогам финала, победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, представлявший Украину, занял 17 место.

Теги: LifeStyle Евровидение 2019 KAZKA Музыка Евровидение
Источник: Lifestyle
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