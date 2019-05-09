Не по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в уборке пляжа

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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджские продолжают свой официальный визит в Уэльс. Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили очередной город, в котором не только пообщались с британцами, но и, забыв о королевских титулах, принялись убирать пляж.

После визита на поисково-спасательную базу береговой охраны герцоги Кембриджские отправились в город Ньюборо. Именно там королевская чета запланировало встречу с учениками местной школы и активистами.

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Городок Ньюборо расположен на берегу Ирландского моря, поэтому многие жители не на словах знают, насколько угрожающими является загрязнение водоемов пластиковыми отходами. Затем активисты совместно со школьниками проводят немало времени на пляжах, очищая их от мусора. Принц Уильям и Кейт Миддлтон пообщались с жителями города и узнали, как они видят решение этой проблемы.

Однако только разговорами встреча не завершилась. Герцоги Кембриджские, забыв про свои королевские титулы, решили помочь местным жителям в очистке пляжей и взялись за уборку мелких пластиковых отходов.

Для особого выхода Кейт Миддлтон изменила свой прежний образ. Так, герцогиня Кембриджская оставила черную водолазку и приталенные брюки, дополнив их курткой в стиле casual и удобными сапогами без каблуков.Кейт Міддлтон прибирала пляж від забруднення
Кейт Миддлтон убирала пляж от загрязнения / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджькі в Уельсі
Герцоги Кембриджские в Уэльсе​/ Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images​

А вот так Кейт Миддлтон выглядела на встрече со спасателями на базе береговой охраны в Уэльсе.

Герцогиня Кембриджська в Уельсі
Как герцогиня Кембриджская выглядела в Уэльсе / Getty Images

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Теги: Королівська сім'я Новости LifeStyle LifeStyle Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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