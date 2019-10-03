Не по-осеннему жарко: Эмили Ратаковски снялась в сексуальной рекламе купальников

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Кроме успешной карьеры модели Эмили Ратаковски исполняет немало организаторских обязанностей собственного бренда купальников Inamorata. Так, в рекламных кампаниях сексуальная американка часто снимается сама, не доверяя эту миссию другим моделям. Тем более, если считает определенный купальник лучшим среди всех.

Эмили Ратаковски хорошо известна сексуальными фотографиями, которые регулярно публикует на своей странице в Инстаграме. Однако не только там фанаты модели могут получить от нее дозу эротики. Кроме участия в показах известных брендов, 26-летняя американка снимается также для рекламы собственной марки купальников.

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На инстаграм-странице Inamorata Эмили Ратаковски опубликовала короткое видео, в котором снялась сама. В коротком ролике она продемонстрировала идеальность данной модели купальника, а также успела засветить свою соблазнительную фигуру. "Наша любимая модель", – прокомментировали видео редакторы страницы.

На стройной Эмили был купальник с принтом леопарда неоново-салатового и черного цветов. Как всегда, изюминкой пляжного наряда было глубокое V-образное декольте, которое достигало пояса, а также сплошной фасон, который покорил тренды в прошлом сезоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

 

 

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Теги: Эмили Ратажковски Эротика LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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