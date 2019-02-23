Не придирайтесь к моему вокалу: KAZKA резко ответила на критику ее выступления

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Группа KAZKA
Группа KAZKA / Instagram / @eurovision.ua

Украиноязычная группа KAZKA была однозначным фаворитом украинской публики до выступления на полуфинале Нацотбора Евровидения-2019. После него она получила немало критики относительно выступления вживую, однако сумела попасть в финал. После выступления на финальном отборе на Евровидение-2019 жюри встало на защиту участников и не забывало хвалить вокал солистки Александры Зарицкой.

После выступления на полуфинале отбора на Евровидение-2019 к вокалу солистки группы KAZKA Александры Зарицкой было много критики от членов жюри, а особенно от поклонников конкурса. После этого исполнительница призналась, что не смогла совладать со страхом. Поклонники ждали их выхода на финале Нацотбора, чтобы увидеть сможет ли группа показать другой, эффектный результат.

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Сергей Притула, который всегда общается с участниками песенного конкурса после их выступлений, предложил им пройтись по проблемным точкам. Он отметил, что перед полуфиналом спросил у Александры Зарицкой, как она себя чувствует, на что она ответила, что хорошо, однако претензии по вокалу от жюри и зрителей все же были.

Не цепляйтесь к моему вокалу. Загляните мне сюда (показывая рукой на сердце, – LifeStyle 24) Я действительно сделала большой шаг вперед. Давайте мне сцену побольше,
– ответила на комментарий Сергея Притулы вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

После этого комментировать выступление группы взялась Джамала, которая снова отметила, что они выросли и готова повторять это снова. Победительница Евровидения-2016 даже предложила солистке поработать вместе, чтобы она научилась владеть своим голосом.

Я оцениваю перформанс, я оценивала песню, прежде всего, исполнение вживую. Да, здесь есть минус, потому что нет стабильности. Я очень волнуюсь, как ты будешь петь именно на Евровидении, не будешь ли растерянной. Если ты хочешь я бы с тобой позанималась. Для твоей уверенности, на будущее, я хотела бы тебе помочь. Я не знаю, как с такой музыкальностью не уметь владеть голосом,
– отметила Джамала.

Нацотбор Евровидения–2019: смотреть онлайн – выступление KAZKA

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Евровидение 2019 KAZKA
Источник: LifeStyle 24
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