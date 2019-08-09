Не прошло и года: экс-муж Ани Лорак опубликовал фото с отдыха с новой избранницей

Бывший муж известной украинской певицы Ани Лорак, которая гастролирует и проживает в России, решился рассекретить имя девушки, с которой закрутил роман после развода. Мурат Налчаджиоглу публикует совместные фото с отдыха, сопровождая их романтическими комментариями.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в январе 2019 года. Однако через несколько месяцев после развода певица сообщила о романе с 26-летним продюсером Егором Глебом. Ее экс-супруг скрывал новые отношения несколько дольше, однако не удержался и накануне, 8 августа, опубликовал фото с отдыха со своей новой избранницей на странице в Instagram.

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42-летний Мурат Налчаджиоглу назвал также имя девушки. Ею оказалась киевлянка Самия Ахметова. Сейчас влюбленные отдыхают в Пальма-де-Майорке, в Испании, откуда и опубликовано первое совместное фото пары.

Жизнь становится настоящей и удивительной, когда ты находишь человека, который разделяет с тобой все ощущения и имеет такой же взгляд на будущее,

– прокомментировал снимок Мурат.



Экс-муж Ани Лорак с новой девушкой / Instagram / @muratnalca

Романтические вечера пара проводит в Puerto Portals, прогуливаясь по местности и танцуя под местную музыку. В Insta-Stories экс-муж Ани Лорак опубликовал короткие видео, на которых еще раз показал свою избранницу.



Экс-муж Ани Лорак с новой девушкой / Insta-Stories