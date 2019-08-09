Не прошло и года: экс-муж Ани Лорак опубликовал фото с отдыха с новой избранницей

1211 Читати новину українською
Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу / Instagram / @muratnalca

Бывший муж известной украинской певицы Ани Лорак, которая гастролирует и проживает в России, решился рассекретить имя девушки, с которой закрутил роман после развода. Мурат Налчаджиоглу публикует совместные фото с отдыха, сопровождая их романтическими комментариями.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в январе 2019 года. Однако через несколько месяцев после развода певица сообщила о романе с 26-летним продюсером Егором Глебом. Ее экс-супруг скрывал новые отношения несколько дольше, однако не удержался и накануне, 8 августа, опубликовал фото с отдыха со своей новой избранницей на странице в Instagram.

Читайте также: Я в любви, – Ани Лорак подтвердила слухи о романе с мужчиной, младше ее на 14 лет

42-летний Мурат Налчаджиоглу назвал также имя девушки. Ею оказалась киевлянка Самия Ахметова. Сейчас влюбленные отдыхают в Пальма-де-Майорке, в Испании, откуда и опубликовано первое совместное фото пары.

Жизнь становится настоящей и удивительной, когда ты находишь человека, который разделяет с тобой все ощущения и имеет такой же взгляд на будущее,
– прокомментировал снимок Мурат.

Екс-чоловік Ані Лорак з новою дівчиною
Экс-муж Ани Лорак с новой девушкой / Instagram / @muratnalca

Романтические вечера пара проводит в Puerto Portals, прогуливаясь по местности и танцуя под местную музыку. В Insta-Stories экс-муж Ани Лорак опубликовал короткие видео, на которых еще раз показал свою избранницу.

колишній чоловік Ані Лорак з новою дівчиною
Экс-муж Ани Лорак с новой девушкой / Insta-Stories

blog_ava
В Киеве снова бушевали буря и страшный ливень: как пострадала столица результате стихии – видео
9 августа
431
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы Ани Лорак Звездные разводы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
9 августа 17:07 Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
125
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 10-11 августа
9 августа 10:39 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 10-11 августа
174
Что, если вашим психологом может быть ... кот?
8 августа 20:29 Что, если вашим психологом может быть ... кот?
70
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
8 августа 18:04 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1741
Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
8 августа 15:02 Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
Альона Захарова 460
Новости
Больше новостей
Залиште відгук