Не самоубийство, а случайность: друзья Пэрис Джексон объяснили ее госпитализацию

16 марта западные СМИ взорвались новостью: модель и дочь легенды поп-музыки Майкла Джексона пыталась совершить самоубийство. Друзья Пэрис Джексон решили прокомментировать информацию, опровергнув слухи о суициде.

Пока поклонники модели приходят в себя от резонансной новости о неудачной попытке самоубийства, близкие друзья Пэрис Джексон решили рассказать правду о госпитализации звезды, ведь убеждены: новости таблоидов – фейковые. Как они рассказали журналистам The Daily Mail, 20-летняя манекенщица не резала себе вены, а рана была случайной.

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Во время шумной вечеринки в имении дочери Майкла Джексона в Калифорнии, Пэрис "вышла из-под контроля". По словам друзей модели, она вела себя довольно эмоционально и в пылу "случайно порезала руку кухонными ножницами". Звезда не пыталась совершить самоубийство, а по неосторожности ранила руку.

Участники вечеринки пытались остановить кровотечение, однако у них это не получилось. Поэтому приятель Пэрис Джексон вызвал медиков, которые срочно отвезли ее в госпиталь. Сначала врачи планировали держать модель под наблюдением, но друзья заверили, что сами позаботятся о ней.

Что известно о госпитализации Пэрис Джексон?

16 марта правоохранители и медики приехали на очередной вызов в Лос-Анджелесе: неизвестный позвонил в службу спасения и признался, что модель Пэрис Джексон порезала вены в своем имении. Резонансную новость о попытке самоубийства распространил американский таблоид TMZ.

Врачи сразу же заверили журналистов, что жизни 20-летней Пэрис Джексон ничего не угрожает. Родственники модели забрали ее домой в день госпитализации.

Инсайдеры из близкого окружения звезды заявили, что попытка самогубуства была спровоцирована выходом скандального фильма "Покидая Неверленд". В фильме рассказывалось о секс-скандале с Майклом Джексоном, в частности, вероятные его жертвы рассказали свою историю всех событий. Сразу после публикации новости Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке самоубийства. При этом модель не подбирала слов и использовала ненормативную лексику.