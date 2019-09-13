Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды

Британскому дизайнеру Стелле Маккартни сегодня исполняется 48 лет. Несмотря на звездного отца, участника группы The Beatles Пола Маккартни, женщина добилась невероятных успехов в модной индустрии и "одела" не одну оскароносную актрису и даже герцогиню.

В 1995 году Стелла Маккартни презентовала свою первую коллекцию, в которой вышли на подиум такие легенды фэшн-индустрии как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды. Впоследствии в 1997 году она получила должность креативного директора Chloé и увеличила тем самым продажи бренда в четыре раза.

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Стелла осознавала, что большую часть ее достижений составляют успехи отца и хорошее финансирование. Как-то ее в прессе даже упрекнул ее предшественник в Chloé Карл Лагерфель, что бренду был нужен лишь человек с громким именем. Однако она никого не слушала и не останавливалась работать над своими коллекциями. Уже через несколько лет она создала собственный бренд Stella McСartney и одна из первых в мире моды отказалась от использования в своих коллекциях натурального меха, шерсти, кашемира, кожи и шелка.



Кайли Миноуг, Кейт Мосс и Стелла Маккартни

В ее нарядах на красные дорожки начали выходить самые известные звезды мира, среди которых Кейт Хадсон, Рианна, Бейонсе, Амаль Клуни и даже герцогиня Сассекская.

Предлагаем вспомнить самые красивые выходы знаменитостях в образах Стеллы Маккартни, которые выглядят не менее роскошно, чем втораое свадебное платье жены принца Гарри Меган Маркл.

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Камерон Диаз в комбинезоне Stella McСartney, 2012 год



Шарлиз Терон в платье Stella McСartney, 2013 год



Никола Пельтц в платье Stella McСartney, 2014 год



Алекса Чанг в платье Stella McСartney, 2013 год



Рианна в платье Stella McСartney, 2014 год



Бейонсе в платье Stella McСartney, 2015 год



Хейли Стайнфільд в платье Stella McСartney, 2015 год



Айла Фишер в платье Stella McСartney, 2016 год



Карли Клосс в платье Stella McСartney, 2017 год



Кейт Хадсон в платье Stella McСartney, 2017 год



Принц Гарри и Меган Маркл в платье Stella McСartney, 2018 год​

Фото: Getty Images