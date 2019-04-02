Не в королевском стиле: принц Гарри и беременная Меган Маркл сходили на шопинг

Герцоги Сассекские в очередной раз подтвердили, что после свадьбы романтика не угасает. Принц Гарри и его очаровательная жена Меган Маркл сходили за покупками, держа друг друга за руки.

После роскошной королевской свадьбы экс-актриса приступила к своим обязанностям представителя Кенсингтонского дворца. Однако привычный стиль жизни Меган Маркл не изменила. Даже во время беременности она активно занимается йогой и любит навещать магазины, расположенные по соседству с резиденцией Елизаветы II.

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Такой простоты придерживается и принц Гарри. На днях в Сети появились волшебные фото с шопинга знаменитой пары. На кадрах, опубликованных в таблоиде PopSugar, видно, как принц Гарри и беременная Меган Маркл покидают магазин в Лондоне. При этом супруги нежно держатся за руки и демонстрируют семейную идиллию.

Для такого выхода влюбленные выбрали довольно скромный будничный наряд. Принц Гарри засветился в черных штанах, серой футболке и кроссовках. Свой look он дополнил кеппи, чтобы не привлекать внимание общественности. А вот Меган Маркл шагала рядом в белоснежной футболке, джинсах и куртке цвета хаки. Кроссовки завершили ее стильный образ.

Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне / PopSugar

В западных СМИ предполагают, что визит в магазин был связан с ремонтом поместья в Виндзоре, который паре выделила королева Елизавета II.



Герцоги Сассекские / PopSugar

Меган Макрл родит первенца в апреле 2019 года. Об этом она призналась во время одного из светских мероприятий. На последних месяцах беременности жена принца Гарри ушла в декретный отпуск и временно не будет выполнять поручение Ее Величества. Букингемский дворец объявил об этом 14 марта.