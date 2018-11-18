Не знаю, как жить без тебя, – рэпер Diddy трогательно прокомментировал смерть экс-возлюбленной

Западные СМИ взорвались новостью: 15 ноября в Калифорнии умерла модель и актриса Ким Портер. На печальное известие отреагировал экс-бойфренд звезды и отец ее троих детей – рэпер Diddy.

Артист до сих пор не может оправиться от потери. Хотя его отношения с Ким Портер были довольно непростыми, в сети Diddy опубликовал щемящие сообщения, которые ошеломили всех поклонников.

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По словам рэпера, он до сих пор надеется, что смерть модели – это всего лишь страшный сон, и что мать его троих детей до сих пор жива. Артист подобрал архивные кадры с Ким Портер, которые растрогали сеть. Не менее пронзительными были и слова о модели.

На протяжении последних трех дней я пытался проснуться от этого ужаса. Но не могу этого сделать. Не знаю, что буду делать без тебя, малышка. Я так скучаю. Пытаюсь отдать дань тебе, пытаюсь найти нужные слова, чтобы объяснить, насколько ты была мне дорога в наших непонятных отношениях,

– рассказал Diddy.

Рэпер не смог объяснить, насколько важна для него была Ким. По словам Diddy, они были "больше, чем лучшими друзьями, больше, чем родственными душами, а кем-то совсем другим". Поэтому смерть Ким – это "удар, после которого артист не знает как жить дальше".

Кроме этого, Diddy пообещал, что позаботится об их детях-близнецах Джесси Джеймс и Д'Лилу, а также сыне Кристиане.

Я буду растить наших детей так, как ты меня учила. Буду любить тебя всегда! Я не могу поверить в это дерьмо!

– добавил Diddy.

Напомним, что тело Ким Портер нашли 15 ноября в ее имении в Калифорнии. Пока неизвестно, от чего умерла 47-летняя модель. Незадолго до смерти она жаловалась на плохое самочувствие и консультировалась со своим врачом. Поэтому правоохранители подозревают, что пневмония или вирус из Африки стали причиной смерти Ким Портер.