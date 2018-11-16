Неделя в колоритном Чикаго: сеть покоряют потрясающие фото города

Каждый город, особенно Соединенных Штатов Америки – это сочетание красоты пейзажей, урбанистики и колорита местных жителей. Исключением не стал и Чикаго.

Чешский фотограф Петр Грико решил во второй раз отправиться в США. Для поездки он выбрал Чикаго и не пожалел об этом. Величественные многоэтажки и колоритные улочки настолько поразили художника, что он решил создать потрясающую фотоподборку.

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По его словам, это был интересный опыт. Петр Грико по-другому посмотрел на уже знакомый город. Он часами бродил по улицам Чикаго, пытаясь познать всю его красоту. Не обходил вниманием чешский фотограф и бедные районы, которые собственно и отражают своеобразную красоту мегаполиса. С нетуристических и известных маршрутов Петр Грико привез немало ярких фото, которые опубликовал в сети.

Я люблю атмосферу и энергию этого города. Я провел много времени в центре Чигкаго, где фотографировал улицы, посещал выставки и наблюдал за людьми. Бывал и в бедных районах,

– рассказал Петр Грико BoredPanda.



Фотограф Петр Грико / Instagram @hricca