Неожиданно: каким было первое слово сына Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон с сыном Луи / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская в эфире кулинарного шоу Мэри Берри призналась, что ее младший сын Луи начал говорить в начале декабря. Одним из первых его слов стало "Мэри". Кейт Миддлтон объяснила это тем, что вся их кухня заставлена кулинарными книгами телеведущей.

Герцоги Кембриджские стали гостями кулинарного шоу "Лучший пекарь Британии" с ресторанным критиком и писателем Мэри Берри. Вместе они приготовили праздничные блюда, которыми королевская семья будет угощать персонал и волонтеров благотворительных организаций, которые будут работать в течение Рождества.

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Кроме разговоров о кулинарии, Кейт Миддлтон и Мэри Берри пообщались о воспитании детей и семейных отношениях. Герцогиня шокировала телеведущую сенсационным заявлением о том, что ее 19-месячный сын Луи неоднократно повторял имя звезды кулинарного шоу.

Одним из первых слов Луи было слово Мэри, потому что все мои кулинарные книги стоят на уровне его глаз. А поскольку детей всегда интересуют лица, а ваше лицо на всех ваших кулинарных книгах, то когда он вас увидит, обязательно сообщит: "Это Мэри Берри",
– призналась Кейт Миддлтон. 

Она не скрывает, что полочки на ее кухне переполнены книгами британской писательницы, которыми Кейт Миддлтон часто пользуется для приготовления кулинарных шедевров для привередливой королевской семьи. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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