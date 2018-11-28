Неразлейвода: яркая Кайли Дженнер поддерживала своего бойфренда на его концерте

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram/ @kyliejenner

Концерт Трэвиса Скотта состоялся во вторник, 27 ноября, в Нью-Йорке. Его девушка Кайли Дженнер пришла на концерт поддержать своего любимого в ярком наряде.

Новые снимки популярной модели и владелицы своей марки косметики появились на ее странице в Instagram.

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21-летняя Кайли опубликовала снимок, где она спокойно сидит на мягком кресле перед концертом Трэвиса Скотта. Для светского события, которое очень важно для ее бойфренда, она выбрала красные штаны с высокой талией, обжимающей ее фигуру. К ним модель подобрала короткую футболку с узором планеты и надписью happy place.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Вечером Кайли надела короткую эко-шубу и надела белые кроссовки, дополнив образ сумкой с леопардовым принтом.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliesbitchx

Напомним, недавно Кайли Дженнер опубликовала снимки с фотосессии с 9-месячной Сторми. Поклонники засыпали комплиментами молодую маму и ее маленькую копию. Также модель любит делиться фотографиями, как ее бойфренд Трэвис Скотт играет с их дочерью.

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
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