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Несмотря на измену и развод Колин Ферт встретил Новый год с бывшей женой: фото

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Колин Ферт с бывшей женой Ливией Джуджолли / Instagram / @liviafirth

Британский актер Колин Ферт шокировал общественность в конце 2019 года. Он так и не сумел наладить отношения с женой Ливией Джуджолли после ее измены и подал документы на развод. Однако, вероятно, вражды у пары нет, ведь Колин Ферт и его бывшая возлюбленная счастливо позировали вместе на новогодней вечеринке.

Соответствующими снимками Ливия Джуджолли поделилась с поклонниками на инстаграм-странице. Празднование Нового года она организовала в собственном доме, куда пригласила самых близких друзей и бывшего мужа Колина Ферта.

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На одном из кадров бывшие супруги позировали перед камерой телефона, нежно обнимаясь. А вот на другом фото Ливия показала уютный отдых с гостями в ее дворе.

Как мы закончили и как мы начали праздновать Новый год. Прощай, 2019-й, и привет, новое десятилетие,
– написала Ливия Джуджолли.

Колін Ферт та Лівія Джуджоллі на новорічній вечірці
Колин Ферт и Ливия Джуджолли на новогодней вечеринке / Instagram / @liviafirth

Актор Колін Ферт зустрів Новий рік з колишньою дружиною
Актер Колин Ферт встретил Новый год с бывшей женой / Instagram / @liviafirth

Что известно о браке Колина Ферта?Колин Ферт и Ливия Джоджулли в течение 22 лет были образцом крепких отношений в Голливуде. Однако в 2018-м их идиллия нарушилась, когда мир узнал, что у жены актера был роман с журналистом. Ливия тогда подала в суд на бывшего любовника, заявив, что страдает от его преследований.

Все ожидали, что Колин Ферт сразу же расстанется с изменщицей. Однако этого не произошло, а актер даже с сочувствием ответил на письмо Марка Бранкаччи, который прислал ему совместное фото с Ливией Джоджулли. В СМИ подозревали, что общие дети супругов повлияли на решение Ферта, однако уже через год после скандала он все же решил разорвать отношения с женой.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новогодние праздники Голливуд Звездные разводы
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