Несмотря на слухи о разводе: Амаль и Джордж Клуни посетили благотворительное мероприятие

Одна из самых прочных звездных пар стала гостями благотворительного гала-вечера, который прошел в столице Шотландии, Эдинбурге, накануне, 14 марта. Джордж и Амаль Клуни эффектно выглядели и казались очень счастливыми.

На благотворительном гала-вечере People's Postcode Lottery Charity Gala было немало звезд и знаменитостей, однако без внимания не могли остаться Джордж и Амаль Клуни. Несмотря на недавние слухи об их разводе, пара вышла в свет, крепко держась за руки и с радостью улыбаясь папарацци.

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Для светского выхода известный адвокат по правам человека надела синий классический комбинезон на одно плечо от Stella McCartney. Для изысканности образа она надела туфли-лодочки на высоком каблуке и дополнила образ клатчем с леопардовым принтом. Ее муж, голливудский актер Джордж Клуни выбрал классический костюм в тонкую полоску и белую рубашку.



Джордж и Амаль Клуни на благотворительном вечере / Getty Images