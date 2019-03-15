Несмотря на слухи о разводе: Амаль и Джордж Клуни посетили благотворительное мероприятие

76 Читати новину українською
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни / Getty Images

Одна из самых прочных звездных пар стала гостями благотворительного гала-вечера, который прошел в столице Шотландии, Эдинбурге, накануне, 14 марта. Джордж и Амаль Клуни эффектно выглядели и казались очень счастливыми.

На благотворительном гала-вечере People's Postcode Lottery Charity Gala было немало звезд и знаменитостей, однако без внимания не могли остаться Джордж и Амаль Клуни. Несмотря на недавние слухи об их разводе, пара вышла в свет, крепко держась за руки и с радостью улыбаясь папарацци.

Читайте также: Джордж и Амаль Клуни побывали на вечеринке Энистон, несмотря на слухи о разводе

Для светского выхода известный адвокат по правам человека надела синий классический комбинезон на одно плечо от Stella McCartney. Для изысканности образа она надела туфли-лодочки на высоком каблуке и дополнила образ клатчем с леопардовым принтом. Ее муж, голливудский актер Джордж Клуни выбрал классический костюм в тонкую полоску и белую рубашку.

Джордж та Амаль Клуні
Джордж и Амаль Клуни на благотворительном вечере / Getty Images

Джордж та Амаль Клуні
Джордж и Амаль Клуни на благотворительном вечере / Getty Images
blog_ava
Симптомы кишечной инфекции: полезная инфографика
сегодня
1338
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Амаль Клуни Джордж Клуни Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
сегодня 12:08 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 871
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
14 марта 21:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
2924
Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
14 марта 19:00 Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
374
Лазанья – рецепт приготовления классического итальянского блюда
14 марта 18:37 Лазанья – рецепт приготовления классического итальянского блюда
Богданна Рибак 231
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
14 марта 13:58 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 332
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук