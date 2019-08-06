Нет ничего более привлекательного женщины с собственным мнением, − Джоли обратилась к женщинам

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала звездой нового выпуска издания Elle UK, где не только снялась в стильной фотосессии, но и дала наставления всем женщинам мира.

Звезда в эксклюзивном эссе для сентябрьского издания Elle UK поделилась своими мыслями, как женщинами оставаться сильными в эпоху современности. Актриса провела анализ, как в течение последних шести веков женщин называли ведьмами или еретичками, потому что они обладали незаурядным умом и красотой. Для примера она привела Жанну д'Арк, которую казнили в 1431 году, присудив ей звание "еретички, вероотступницы и идолопоклонницы".

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"Обвинения в колдовстве использовалось для контроля и молчания женщин почти во всех странах и в каждом веке. Жанна д'Арк была убита огнем во Франции в 15-м веке за идолопоклонство и ересь, включая ношение мужской одежды. Начальные обвинения против нее включали в себя колдовство, и ее обвинили в том, что она танцевала ночью у сказочного дерева ... Однако сегодня иранские девушки, которые размещают видео своих танцев в сети, должны обжаловать закон и религиозные догмы в их странах, поскольку это все еще считают неприемлимым для женщин, даже спустя шесть веков", – поделилась Джоли.



Анджелина Джоли для Elle UK / Elle UK

Киноактриса призналась, что во многих странах, в которых она бывает, за ее взгляды она бы уже давно могла попасть в тюрьму, если бы была их гражданкой.

Женщин-правозащитниц по всему миру арестовывают за их политические взгляды или за защиту себя и других. Несмотря на все наши современные достижения, независимость и творческая энергия женщин все еще часто рассматриваются как опасная сила, которой нужно управлять, часто во имя религии, традиций или культуры,

– говорится в эссе.

Анджелина Джоли добавила, что гордится собственными детьми-сыновьями, которые оберегают и уважают своих сестер. А также отметила, что старается поощрять дочерей постоянно развиваться. Ведь, по ее мнению, самое важное, что они могут сделать – это развить собственный ум.

Я часто говорю своим дочерям, что самое важное, что они могут сделать, – это развить свой ум. Вы всегда можете надеть красивое платье, но не имеет значения, во что вы одеты, если ваш разум слаб. Нет ничего более привлекательного, даже волшебного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением,

– заверила Джоли.

Полное и наполненное вдохновением письмо Анджелины Джоли можно прочитать здесь.